El puerto de Veracruz despierta con mensajes de sororidad

El Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz despertó con fachadas, paredes, puertas y aceras decoradas con mensajes a favor de la sororidad y en contra de la violencia de género, a unas horas de que se realicen las marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Con grafiti verde y violeta, las autoras grabaron mensajes como "Vivas y con derechos nos queremos"; "No me cuida el estado, me cuidan mis amigas", "Camino a casa quiero ser libre, no valiente", "Hermana, yo sí te creo", "La calle es nuestra y la noche también" y "Hagamos Colmena".

Colectiva Colmena Verde difundió las fotografías en sus redes sociales y en la plataforma Blogspot, como una manera de generar conciencia para luchar por espacios públicos libres de acoso contra las mujeres.

Las pintas se realizaron cerca de puntos en donde Colmena Verde documentó actos de acoso, intimidación y de intento de privación de la libertad contra mujeres.

Tan solo en el primer cuadro de la ciudad la Colectiva advierte de más de cuarenta sitios de conflicto e inseguridad para las mujeres: desde intentos de secuestro, hostigamiento callejero y de mala iluminación.

