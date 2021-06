"Él me ahorcó"; Karyme acusa a su exnovio de violencia física

"Él me ahorcó lo cual me privaba de poder gritar y pedir ayuda. Me llevó hasta la esquina tomándome del cuello sin yo poder gritar como lo acabo de mencionar, me rebotó mi cabeza contra el pavimento de lo fuerte que me aventó y me siguió ahorcando, como pude intenté correr, me volvió a tomar del cuello y me llevó como si fuéramos de nuevo a mi casa, antes de llegar me volvió a aventar contra el piso y empezó a patearme", relató.