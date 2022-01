El Güero Chelo iba por leche y termina electrocutado por cable de CFE

Xalapa, Ver. – Después de trabajar, Claudio Villegas salió por una caja de leche para llevarle a su esposa el pasado domingo 23 de enero. Pero antes de llegar a casa, el hombre de 76 años murió electrocutado con un cable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se habría desprendido tras los vientos del Frente Frío 23.

Alegre, dicharachero, cantando por las calles y bailando una buena canción. Así lo recuerda Omar Malpica, dueño de la ferretera "La Favorita" donde por muchos años trabajó Claudio Villegas, mejor conocido como ´Güero Chelo´ en el municipio de Tlacotalpan.

Claudio era una persona albina que, por sus blancos cabellos, su piel clara, sus ojos azules y sus pestañas amarillas, la gente también solía llamarlo cariñosamente como El Hombre de las Nieves o El Güero.

El Güero siempre se mostraba valiente ante accidentes que le ocurrían. Amigos cuentan que, en tres ocasiones, fue embestido por un toro durante las fiestas de La Candelaria, sin embargo, no demoraba en el hospital y, aun herido, regresaba a seguir la fiesta.

"En tres ocasiones lo aporreó el toro y lo mandó al hospital; pero era de recuperación instantánea, cuando veía la aguja que querían ponerle por algún dolor le daba de empujones a la enfermera y salía del hospital para seguir en la diversión", comentan sus amigos.

Con esas anécdotas recordarán a Claudio "El Güero Chelo" en Tlacotalpan. Muchos lamentaron su trágica muerte ocurrida en las inmediaciones de la calle Benito Juárez y la Avenida José María Iglesias.

Omar, su exjefe, cuenta que el día del accidente, terminaron de trabajar a las dos de la tarde en la ferretera y él se ofreció a llevarlo a su casa. Claudio le dijo que no, que iría a visitar a su hermana y que luego se iría con su mujer.

Estuvo en casa de su hermana y cerca de las cuatro y media de la tarde, al despedirse, le dijo que iría a un mandado. Justamente en las inmediaciones donde ocurrió su muerte, se encontraba una tienda donde compraría una caja de leche. Al ver cerrado el negocio, regresaba a su casa y no se percató de un cable de alta tensión.

Una vecina le gritó que tuviera cuidado, pero no la escuchó. Claudio Villegas murió por una descarga eléctrica debido a que un cable presuntamente se le enredó. Al caer sobre el pavimento, uno de los cables quedó sobre su cuerpo y comenzó a quemarlo.

Vecinos alertaron a policías y paramédicoss que trataron de auxiliarlo, pero fue imposible hacerlo sin arriesgarse a una descarga eléctrica.

Elementos de la policía municipal arribaron y cercaron el lugar en espera de la llegada de CFE para cortar la energía y levantar el cableado pues, pese a los intentos de querer mitigar el fuego con arena y extintor, este volvía a encenderse.

Usuarios de las redes sociales de Tlacotalpan lamentaron la muerte de "El Güero" así como la falta de vigilancia en el lugar pese a reportes previos. Personal de la Fiscalía de Veracruz integraron una carpeta de investigación tras lo sucedido a Claudio Villegas. Al momento, ni CFE ni Protección Civil se han pronunciado ante el suceso.

Esta no es la primera vez que una tragedia ocurre en Veracruz a causa de un reporte que CFE no atendió a tiempo, el pasado 1 de noviembre del 2021, Brian, un menor de 13 años, cayó a una alcantarilla de Comisión Federal de Electricidad que no tenía tapa y murió a causa de una descarga eléctrica.

Los hechos ocurrieron en la unidad Habitacional Infonavit Chivería, en la zona norponiente de la ciudad de Veracruz, cuando alrededor de las 22:00 horas, Brian salió a la tienda a comprar un refresco, pero cayó a una alcantarilla sin tapa que días anteriores, vecinos de la zona ya habían reportado a CFE pero que nunca atendieron.

Al día siguiente, vecinos y familiares de Brian se manifestaron en la esquina de la calle José Vasconcelos y Gabriela Mistral, en donde ocurrió la tragedia, horas más tarde, personal de CFE arribó al lugar a colocar la tapa de la alcantarilla.