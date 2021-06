El grito desesperado por medicinas contra el cáncer desde Veracruz

"Queremos que nuestros hijos se salven, nuestros hijos tienen oportunidad de estar vivos, no quiero yo, como madre de familia, que mi hijo muera y me imagino que ustedes padres de familia están en la misma lucha que nosotros todos los días, con el temor de perder a nuestros hijos, con esta enfermedad que se llama cáncer, que no nada más carcome el cuerpo de nuestros pequeños, sino también nuestras vidas".