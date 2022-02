El Duende, trailero que murió ignorado en medio de una rapiña

“Buenas tardes cada mes vengo a dejarle flores a mi hijo k está cerca d Alex de castores k acaba d tener el accidente, espero y no se moleste la familia le dejamos un arreglo de flores y si me lo permiten cada mes le pondremos a él también para k no se sienta solito. Se lo k están pasando xk al igual k a él le pasó a mi uniko hijo. K en paz descanse (sic)”, se lee en una publicación de Facebook del 7 de febrero de Isa Perez.