"El árbol del dolor nos une", madres de desaparecidos en Veracruz

"Todos los años, desde hace cinco años, ponemos un arbolito al que llamamos arbolito del amor y del dolor, para hacer aún más conciencia de que los desaparecidos no solo son unos, son miles de desaparecidos y uno siempre dice ´a mí no me va pasar´ o ´en qué pasos andaban´, pero es algo que pasa", relató.