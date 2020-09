El ABC para apoyar a alumnos de educación especial en casa

A causa de la pandemia, millones de estudiantes en México, y el mundo, tuvieron que iniciar un periodo de educación en casa, debido al riesgo de contagio que representan los salones de clase.

Para las familias, esto se convirtió en un reto, el cual se vuelve mayor cuando se trata de brindar educación especial en casa, la cual se especializa en menores con algún tipo de barrera para el desarrollo de sus conocimientos en clases, por algún tipo de discapacidad intelectual o factores que influyen en su comportamiento.

Debido a la especialización y alta atención que requiere este tipo de educación, es importante seguir las recomendaciones de los y las expertas, para que el tiempo en casa pueda ser benéfico en la educación de los pequeños.

La profesora Irasu Guadalupe Hernández, del sistema de enseñanza USAER indica cuáles son los puntos a seguir para educar en casa a menores con capacidades especiales:

1.- No frustrarse

Para llevar a cabo la enseñanza especial en casa se debe dedicar más tiempo que en la educación convencional, además que los modos de clases son distintos para los menores con estas características, por lo que la profesora Hernández indica que debe evitarse la frustración.

Esto en parte, porque muchos padres trabajan, sea también de forma remota o deben salir a sus puestos de trabajo, por lo que volver a casa a enseñar puede necesitar más paciencia de lo normal.

"El hecho de que no alcance a copiar todo, el hecho de que no alcance a entender todo, no quiere decir que no está aprendiendo, los niños son muy intuitivos y aprenden conforme al proceso, así que no perdamos la calma, vernos en ellos, ser conscientes y empáticos con nuestros propios hijos"

2.- Evitar comparar con otros estudiantes

Los alumnos de educación especial a veces avanzan en tiempos diferentes a los alumnos regulares, por lo que la especialista indica que compararlos con otros alumnos queda prohibido.

En estos casos, el avance de otros alumnos es irrelevante para la educación especial. Algunos niños y niñas comprenden las cosas aún sin demostrar lo aprendido, por lo que se puede creer que no aprendieron, cuando es lo contrario.

En algunos casos, niñas y niños con capacidades intelectuales diferentes, aprenden de forma más rápida algunos temas, por lo que es necesario adaptarse a su avance, ya que pueden aburrirse si se sigue enseñando algo que comprendieron tiempo atrás.

3.- Empatía y comprensión

Es importante que los padres y tutores de estos pequeños se pongan en sus zapatos, y traten de "aprender con ellos".

No comportarse los padres como maestros, sino como compañeros de clase.

4.- No relegar educación social, cívica y valores

Materias como Formación Cívica y Ética, a veces relegadas en favor de las Matemáticas o el Español, son materias igual de importantes para la educación de los menores.

Algunas veces, con el afán de cumplir con los estándares, el aprendizaje de valores sociales se queda en segundo plano, sin embargo, la profesora Irasu indica que no se puede escatimar en estos temas con los pequeños de educación especial.

5.- Mantener la enseñanza de forma didáctica y entretenida

Por el mismo hecho de aprender de diferente manera, a los pequeños de educación especial se les debe mantener entretenidos para que su atención en los temas sea mayor, y puedan darle toda su atención.

Asimismo, la enseñanza didáctica, divertida, puede llevar la información de las materias de forma más digerible.

La profesora Irasu Hernández indicó que los juegos son la mejor manera de aprender para los pequeños.