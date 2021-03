El ABC de la vacunación contra covid-19 a profesores en Veracruz

Un año después de la llegada del virus SARS-CoV-2 a México, la maestra veracruzana "Rosario" -nombre ficticio para proteger su identidad-, añora sus nueve años en las aulas y devela el impacto emocional de las clases en línea: "los niños te quieren abrazar. ¿Cómo le niegas a un niño que te abrace, sobre todo cuando para muchos la escuela es un desahogo?".

Docente de primer grado en la escuela primaria "Salvador Díaz Mirón", en el puerto de Veracruz, afirma que los nuevos lineamientos escolares y la necesidad de la teleeducación "es algo traumatizante para los niños porque ellos tienen que socializar y no lo han podido hacer por más que se conecten a una pantalla".

Va más allá en el impacto psicológico para los menores: "esto ha sido muy difícil; como niños pequeños necesitan de un abrazo, de un apapacho. Nunca es lo mismo".

La historia de "Rosario" no es diferente de miles de maestros en Veracruz, donde se tienen registrados a 137 mil 424 docentes en todos los niveles de educación que van desde el nivel inicial hasta posgrado, y que requerirían de la vacuna contra el covid-19 para regresar a clases presenciales, a atender a sus alumnos.

Esto significa que el gobierno del estado deberá disponer de 274 mil 848 dosis de esta vacuna dado que se requiere de dos aplicaciones para que la inoculación sea eficiente, aunque hay que tomar en cuenta que a ellos se deben sumar los trabajadores administrativos.

De acuerdo con la estrategia de vacunación que han planteado las autoridades, el proceso podría iniciar en julio si el estado logra mantenerse un mes en el color verde del semáforo epidemiológico; sin embargo, ya inició el registro de quienes aspiran a vacunarse.

CLASES LLENAS DE LIMITANTES

La maestra, docente desde hace diez años -el último prácticamente fuera de las aulas- repasa las complicaciones y limitantes que ha implicado el proceso de impartir y tomar clases a través de dispositivos electrónicos, máxime cuando este método ha recaído en quienes apenas han iniciado su vida escolar, lidiando con la pandemia.

Los problemas, indica, siguen siendo los de conectividad, que tienen que ver no solo con el acceso a internet, sino también con la disposición de un dispositivo para tomar las clases; socialmente, se agrega la imposibilidad de muchos padres de estar presentes con sus hijos en el desarrollo escolar, pues la crisis sanitaria provocó que muchos perdieran sus empleos y con ello, la consecuente desatención de los menores en este proceso.

"No ha sido una buena experiencia. Al ser escuela pública no todos los niños cuentan con los recursos necesarios. El celular es de los papás, si llegan a tener una Tablet o una computadora es igual. Si llegan a haber papás que están trabajando en casa, no tienen para que el niño tenga el acceso a las clases en línea, muchos se conectan por medio de saldo; es trabajar con los niños, pero también con los papás", sostiene.

Detalla que hay estudiantes buenos que no pueden conectarse y otros que no están del todo bien académicamente, pero pese a conectarse, no avanzan en su desarrollo.

No se trata solamente del desarrollo académico, sino del psicosocial, pues al ser pequeños de primer grado, la pandemia les ha impedido conocerse personalmente y por ello desarrollar lazos de amistad, situación que se ha tenido que paliar a través de dinámicas cuya efectividad tampoco es del todo concreta.

"Ahorita en febrero hice una dinámica para que entre ellos se hablaran más, se acercaran. Tenían que hacer un video y ya entre ellos se contestaban ´yo quiero ser tu amigo´; siento que funcionó y motivó pero ellos quisieran jugar en persona. Este encierro es algo que está afectando en su aprendizaje y su desarrollo", dice convencida la docente.

La maestra, proveniente de una familia de educadores y que imparte el horario matutino, indicó que la modificación en el estilo de vida de los seres humanos de todo el planeta, pegó al ámbito escolar pues también impactó en la enseñanza, al tener que acoplarse a nuevos tiempos que necesitan a maestros, padres y alumnos.

"Cuando inicié el ciclo hice una encuesta. Si la mayoría me decía que podía en la tarde o en la noche, pues yo me iba a adaptar. Un mes trabajamos así pero eran siempre los mismos que se conectaban".

Por si fuera poco, la maestra sabe que el regreso a clases no se concibe sin la infraestructura escolar necesaria y a un año de haber dejado las aulas, la escuela donde trabaja, ha sido vandalizada.

"Toda la instalación eléctrica, todo lo que es el agua, las tuberías, ha sido blanco la escuela de la vandalización".

Afirmó también que, aunque el proceso de vacunación ya inició, no hay fecha establecida para la aplicación a los maestros veracruzanos.

A lo mucho, indica, se ha ido actualizando la base de datos de maestros que "quedaron" después de los contagios y fallecimientos registrados a lo largo y ancho de la entidad, ello a través de los líderes sindicales, que lamenta, ni siquiera ellos tienen la certeza de cuándo le tocará la vacuna al gremio.

"Rosario" sentenció que el regreso a clases debe ser una vez que estén vacunados todos los maestros y prácticamente todos están en esta postura, pues el impacto, sobre todo en la educación pública, puede resultar negativa y mortal.

Incluso, sostuvo que parte de la planeación colectiva es hacer un regreso híbrido, es decir, que se realicen clases presenciales ciertas veces a la semana y lo demás en línea, para no exponerse a nuevos contagios masivos, pues el regreso a clases es más una presión social y de los padres de familia, que de las propias autoridades sanitarias y educativas.





"Sería echar a la basura todo este año. Ha sido un año que la hemos librado. Regresar sin una buena estrategia, será haber echado en saco roto todo".

ABC DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

La estratega consiste en el registro de los docentes dispuestos a aplicarse la vacuna a través de la plataforma http://educacionbasica.sep.gob.mx/personal_vacuna/ en la que se solicita la clave, CURP o RFC del docente, así como su clave del centro de trabajo (CCT).

El registro inició desde el pasado 22 de febrero y el primer corte se realizará el 26 de febrero, por lo que además de los datos antes señalados se solicitará un correo que tenga dominio @msev.gob aunque sí pueden ingresar alguno otro con dominio Hotmail o Gmail.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que aunque el proceso de registro ya inició, la aplicación de la vacuna dependerá del semáforo epidemiológico, dado que actualmente el estado se ubica en semáforo naranja de riesgos alto ante el contagio.

Si la entidad logra llevar a junio en color verde, sería a partir de julio cuando las dosis se aplicarán a los docentes para poder iniciar el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial.

Ante ello el secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Hernández Sánchez, señaló que los docentes no volverán a clases presenciales hasta que estén garantizadas las condiciones sanitarias.

"Lo que hemos estado revisando con la autoridad educativa es que hasta que haya las condiciones de seguridad, una semaforización en color verde por cuatro semanas, se empezaría a revisar si ya está la población magisterial vacunada y si ya hay las condiciones de infraestructura y de sanidad para poder regresar a los planteles".

Tan solo el SNTE tiene agremiados a casi 30 mil docentes que tienen la intención de regresar a clases, aunque para ellos la mejor opción sería poder recibir la vacuna de Pfizer porque consideran que es más efectiva.

Sobre esto, el mandatario ha señalado que se aplicará la vacuna que esté disponible que ya hay una demanda del biológico a nivel internacional; sin embargo, Cuitláhuac García Jiménez advirtió que una vez vacunados, los docentes estarán obligados a acudir a impartir clases presenciales.

"Solo se va a vacunar a docentes cuando lleguemos a semáforo verde y se mantenga el semáforo un mes. Estamos previendo que vamos descendiendo en el semáforo epidemiológico y por eso se abrió quiénes se quieren vacunar, esos que se quieren vacunar estarán obligados a ir a clases presenciales", dijo el mandatario.

En el caso de los docentes que no quieran recibir la vacuna, esta no será obligatoria, aunque la autoridad no ha dicho qué pasará con ellos o si estarán obligados a acudir a dar clases en las escuelas.

Parte de la estrategia señalada por el Gobernador consiste en determinar qué municipios de la entidad veracruzana también se encuentran en semáforo verde en julio para enviar las dosis que puedan inocular a los docentes.

"Debemos programarla porque viene por lotes, recuerden que la demanda internacional de la vacuna es muy fuerte y por lote, estamos pensando en que una vez que el estado esté en verde, en los municipios en verde, ahí se aplicarán".

A pesar de ello, los docentes aún no tienen claro el proceso de vacunación, aunque se ha dicho que será igual que en el caso de los adultos mayores, lo cual podría incluir el uso de las llamadas brigadas Correcaminos.

