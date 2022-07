El ABC de la renovación de la dirigencia de Morena en Veracruz

Tras casi cuatro años sin un dirigente oficial, desde la renuncia de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz renovará a su Comité Directivo Estatal (CDE) el próximo 6 de agosto.

Morena, que actualmente ostenta el poder en Veracruz con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, tendrá un dirigente definitivo un año y seis meses después de que el Comité Ejecutivo Nacional nombró a Esteban Ramírez Zepeta como delegado con funciones de presidente en el estado.

Al igual que en Veracruz, Morena renovará sus coordinaciones distritales federales y consejos estatales entre el próximo 30 de julio y el 6 de agosto en el resto de las 31 entidades federativas del país.

De acuerdo con Esteban Ramírez Zepeta, delegado de Morena con funciones de presidente en Veracruz, en el estado están en juego 200 coordinaciones en 20 distritos federales, así como la renovación de la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) y siete secretarías.

Simultáneamente, Morena también renovará su Consejo Nacional y la presidencia de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que actualmente se encuentra a manos de Mario Delgado Carrillo.

¿Cómo se elige a los coordinadores distritales?

Según el documento "Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y la Movilización", la militancia de los 300 distritos electorales federales del país, entre ellos los 20 que corresponden a Veracruz, deberá reunirse el próximo 30 de julio.

La razón para que se constituyan los congresos distritales es la elección de los militantes que fungirán como coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeros estatales y congresistas nacionales, con miras a las elecciones de 2024.

De acuerdo con la distribución electoral, los distritos federales que conforman el estado de Veracruz son los que tienen cabecera municipal en Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz I, Poza Rica, Papantla, Xalapa Rural, y Coatepec.

También están enlistados los distritos federales con cabecera municipal en Xalapa Urbano, Coatzacoalcos, Veracruz II. Huatusco, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan, Zongolica, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque.

Previo a las asambleas distritales, los militantes de Morena o "Protagonistas Verdaderos del Cambio" deberán ratificar su afiliación al partido a través de una cédula de registro que pueden descargar del sitio web www.morena.org desde el pasado 1 de julio.

Los militantes morenistas podrán acreditarse como "Protagonistas Verdaderos del Cambio" para participar en la votación en la que se renueven cada una de las 20 coordinaciones distritales de Veracruz el próximo 30 de julio presentando su cédula de registro, identificación oficial y comprobante de domicilio.

De acuerdo con Esteban Ramírez Zepeta, la militancia podrá elegir a 10 coordinadores por cada distrito que haya en Veracruz, cinco mujeres y cinco hombres, lo que al final suma un total 200 coordinadores distritales en todo el estado.

Aquellos militantes que deseen postularse como candidatos a coordinadores distritales podrán hacerlo hasta el 15 de julio cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, ratificar su afiliación y presentar evidencias de su trayectoria y compromiso con el proyecto de Morena.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tendrán del 16 al 22 de julio para decidir cuáles aspirantes tendrán derecho al voto el 30 de julio, cuando se renueven las coordinaciones distritales.

Según la convocatoria de Morena, el quórum de las asambleas en las que se renovarán las coordinaciones distritales deberá ser establecido por el presidente del congreso de acuerdo con las condiciones sanitarias que existan por la pandemia de covid-19.

Así se elegirá al nuevo dirigente y 7 secretarios

Ya con 200 nuevos coordinadores distritales o consejeros estatales renovados, cien hombres y cien mujeres, Morena Veracruz celebrará una asamblea estatal el próximo 6 de agosto para la renovación de la presidencia y seis carteras más de su Comité Directivo Estatal (CDE).

Además de la presidencia del CDE, los coordinadores distritales elegirán a los titulares de las secretarías General; de Finanzas; de Organización; de Comunicación, Difusión y Propaganda; de Educación, Formación y Capacitación Política; y de Mujeres.

En la asamblea del 6 de agosto los coordinadores distritales deberán elegir primero a la presidencia del Consejo Estatal que posteriormente votará para que se renueven los ocho cargos que están en juego en el CDE.

De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el pasado 17 de junio, el quórum de la asamblea estatal se integrará con la asistencia de la mitad más uno de los coordinadores distritales de Veracruz.

Ramírez Zepeta y Bernabe alzan la mano

El actual delegado con funciones de presidente , Esteban Ramírez Zepeta, y el diputado federal del distrito 6 con cabecera en Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabe, son los únicos personajes políticos que abiertamente levantan la mano en la búsqueda de la dirigencia del partido.

Ambos representan dos grupos políticos contrarios al interior de Morena en Veracruz: por un lado, Esteban Ramírez con el proyecto de continuidad del gobernador Cuitláhuac García y, por el otro, el de Jaime Humberto Pérez Bernabe, aliado del delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Buscaré la presidencia si militancia lo quiere": Zepeta

En entrevista con La Silla Rota Veracruz, Esteban Ramírez confirmó que este viernes 1 de julio se postulará como coordinador del distrito de Xalapa Urbano para posteriormente contender por la presidencia del CDE de Morena.

"Tengo la intención. Si mis compañeros y compañeras militantes así me lo hacen saber, pues sí buscaré la presidencia del Comité Directivo Estatal de Morena, para seguir coordinando y apoyando esos trabajos de nuestro movimiento", afirmó.

Esteban Ramírez fue elegido delegado con funciones de presidente de Morena Veracruz por el Comité Ejecutivo Nacional del (CEN) de Morena el 25 de febrero de 2021, tras una disputa política con el secretario general de Morena, Gonzalo Vicencio.

Vicencio, quien también tuvo funciones de presidente de Morena Veracruz, renunció al cargo el 10 de febrero de 2021 tras desconocer la coalición con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), presentada por Ramírez Zepeta.

Durante los primeros meses de la administración del morenista Cuitláhuac García, Esteban Ramírez fue jefe de la Oficina del Gobernador.

La postulación de Esteban Ramírez para la dirigencia de Morena representa el proyecto de continuidad que Cuitláhuac García, quien muestra su apoyo hacia la secretaria de Economía, Rocío Nahle García, para que sea la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024.

Con Esteban Ramírez Zepeta, Morena Veracruz ganó junto con sus aliados, el PVEM y el PT, 99 de 212 alcaldías y 26 de 30 diputaciones locales en las elecciones de 2021 y, además, afilió al partido a otros 26 presidentes municipales y cinco diputados locales de otros institutos políticos.

"Aún no es tiempo de decir si aspiro a la dirigencia": Bernabe

Para Jaime Humberto Pérez Bernabe aún falta tiempo para que dedica si contenderá por la presidencia del CDE de Morena en Veracruz, aun cuando el diputado federal del distrito 6 con cabecera municipal en Papantla es uno de los políticos morenistas que muestra su interés por dirigir al partido.

"En estos momentos mi interés directo es que los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del estado se estén organizando y preparando para el proceso interno", dice.

De acuerdo con el diputado federal, primero se registrará para ser coordinador de Morena en el distrito de Papantla, pues su trayectoria como militante fundador del partido y en puestos de elección popular lo respaldan.

Aunque el pasado 28 de junio, Pérez Bernabe declaró que confía en que el Gobierno de Veracruz no intervenga en el proceso interno de Morena, en entrevista con La Silla Rota Veracruz dijo que está seguro que el gobernador Cuitláhuac García no permitirá que nadie haga uso del aparato de gobierno para su beneficio.

"Estoy seguro que él no lo va a permitir y yo creo que más que él, hay gente que luego se confunde y cree que el aparato es para ello. Yo creo que es ahí donde el gobernador va a poner toda su atención y empeño para que esta situación no enrarezca ni genere un piso que no sea parejo a la hora de que la militancia vote", afirma.

Sobre Esteban Ramírez Zepeta opinó que cumplió su objetivo como delegado con funciones de presidente estatal de Morena en Veracruz, sin embargo, aseveró que a la dirigencia debe llegar una persona que le dé frescura al movimiento.

Jaime Humberto Pérez Bernabe es uno de los diputados federales que logró la reelección en los comicios del 6 de junio de 2021 con una votación de casi 36 puntos porcentuales, por lo que actualmente repite en su cargo en el Congreso de la Unión.

El diputado federal es uno de los allegados políticos del delegado de Programas Federales del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien recientemente se destapó como aspirante a la candidatura de Morena para competir por la gubernatura del estado en 2024.

Incluso, calificó como "un tema político" las acusaciones de acoso sexual que enfrenta Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar.

Jaime Humberto Pérez Bernabe también es allegado al actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, con quien coincidió en la 64 Legislatura. Además, suma a su favor las simpatías de otros diputados federales, como la legisladora Claudia Tello.

