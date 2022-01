Ejidatarios impiden acceso al basurero Las Matas

Minatitlán, Ver. – Una docena de camiones llenos de basura pertenecientes al ayuntamiento de Minatitlán se encuentran detenidos en la entrada principal al basurero de Las Matas, ya que los ejidatarios de Tacoteno no les permiten ingresar hasta que sean atendidas sus demandas.

Aseguran que el tiradero a cielo abierto no ha sido saneado por las autoridades municipales, aunado a que están en desacuerdo con que el ayuntamiento de Coatzacoalcos deposite sus desechos en este lugar, tras la clausura del basurero de Villa Allende de parte de la Procuraduría de Medio Ambiente.

El conflicto se originó el domingo 26 de julio, cuando el acceso al basurero se encontraba cerrado con palos y alambres de púas; mismas que fueron retiradas por los elementos de la Policía Municipal, lo que desencadenó la molestia de los ejidatarios, y corrieron a defender lo que dicen es “propiedad privada”.

“Ahorita estamos convocando a una asamblea general para todos los ejidatarios de la Tacoteno, además de los vecinos de las colonias cercanas. El presidente esta permitiendo que otros ayuntamientos vengan a tirar su basura”, expresó uno Cruz Alfonso Márquez Toledo, dirigente del Comisariado Ejidal de Tacoteno.

Los ejidatarios comentaron que tomaron la decisión de cerrar el acceso al basurero porque solicitaban un diálogo con el alcalde Nicolas Reyes Álvarez, y con todos los integrantes del comisariado ejidal, pero la respuesta ha sido negativa.

“No fuimos nosotros los que nos pusimos en un plan mal, pero el permitió que otro ayuntamiento venga a tirar y estamos más contaminados. Ahorita no viene y dice vamos a subsanar y que no se afecte la ciudadanía, no sé qué piensa”, reiteró.

Además, negaron que hayan solicitado a Coatzacoalcos la cantidad de 100 mil pesos para depositar la basura en el área, pues aseguran que son cuatro los dueños que mantienen un contrato de renta con el ayuntamiento minatitleco.

NO DESCARTAN CIERRE DE CARRETERA

Afirmaron que la demanda principal es el saneamiento del basurero con tierra y cal para evitar los malos olores, la presencia de moscas y una mayor contaminación.

Por lo que después de la asamblea no descartaron cerrar el tramo carretero Coatzacoalcos–Minatitlán en caso de no obtener alguna respuesta de parte de las autoridades, aun cuando reconocen que están afectando el servicio de recolección entre la población.

En el acceso se ubicaron decenas de elementos de la Policía Municipal, quienes en primera instancia pretendían custodiar a las unidades recolectoras para que pudieran ingresar a depositar los desechos, lo cual fue impedido por los manifestantes.

Ahora los elementos se mantienen en este punto, para evitar ataques a las unidades que lucen llenas de residuos sólidos.

“Nos mandan a los Policías, porque ellos obedecen órdenes del alcalde y no nos dejan pasar a nosotros tampoco, no sabemos porque, si estos terrenos son particulares y por eso llevaremos este problema a instancias federales”, afirmó Márquez Toledo.

AYUNTAMIENTO SOLO EMITE RECOMENDACIONES A CIUDADANOS

Desde el cierre de los accesos al basurero, el ayuntamiento de Minatitlán se ha limitado a emitir recomendaciones a la población para que no saquen sus desechos a las calles, hasta que se resuelva el conflicto.

“El servicio de recolección de basura en Minatitlán se mantendrá suspendido, por lo que se pide la comprensión de la ciudadanía ante la problemática que se ha presentado. Condición que ha sido provocada por la decisión que han tomado algunos ejidatarios del Ejido Tacoteno, de impedir el acceso de los vehículos al basurero municipal. Por lo que se pide a la población evitar sacar sus desechos pues no se podrá ofrecer el servicio hasta nuevo aviso”, cita el comunicado emitido en las redes oficiales.

Sin embargo, al igual que Coatzacoalcos, las calles minatitlecas lucen llenas de basura, pues pocas personas atienden las indicaciones.

Hasta que se resuelva el conflicto, las unidades de limpia pública esperaran llenas de residuos en este tramo carretero.

