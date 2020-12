Efectos dañinos de la pirotecnia en las mascotas y cómo evitarlos

Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina y el indiscriminado uso de fuegos pirotécnicos, se acerca también una de las peores épocas para algunos de los miembros de muchas familias: nuestras mascotas.

Como es ya sabido por muchas personas, los perros y los gatos son muy sensibles a los sonidos fuertes y explosiones de los cohetes.

Los animales domésticos sufren de episodios extremos de ansiedad y estrés que alteran de forma considerable su organismo, que en casos extremos ha causado la muerte de perros y gatos.

Existen cuatro síntomas extremos de estrés y ansiedad que los juegos pirotécnicos provocan a las mascotas:

-Taquicardia

-Intentos por huir

-Salivación excesiva.

-Agresividad en algunos casos

Esta serie de síntomas pueden causar un choque mental y corporal que algunas especies pequeñas de perros o gatos pueden morir a causa de infartos y paros cardiacos.

Qué hacer para evitarlo

La primera y más importante recomendación es no tronar cohetes en las celebraciones familiares de navidad y fin de año, lo cual es fácil, sin embargo, no todos los vecinos de la cuadra podrán solidarizarse, teniendo en cuenta que muchas personas no toman en cuenta el bienestar de las mascotas.

Es por esto, que las recomendaciones para evitar un golpe de estrés y pánico en tus lomitos y michis son las siguientes:

- Mantener a la mascota en una sola habitación, dentro de la casa y con la luz encendida

- No regañarlo y mantenerlos tranquilos durante los episodios de mucha pirotecnia

-Hacer lo posible por insonorizar el cuarto, cerrando las cortinas o en su caso, colgando mantas -sobre puertas y ventana.

-No atar a las mascotas, ya que si intenta escapar es posible que se lastime o ahorque, además que estar amarrado aumentará sus niveles de estrés.

Durante los momentos con muchas explosiones es recomendable estar con tu mascota y hacerle compañía, además de cubrirlo con una manta y distraerlo con algún bocadillo o comida preferida.

En Veracruz, durante las fiestas de fin de año de 2019, se reportaron al menos 2 casos confirmados de perritos que murieron por choques de estrés debido a las explosiones de cohetes. Uno de ellos fue atacado directamente por un sujeto ebrio, que le metió un petardo en la boca al perro.

ac