´¡Échate un gallo!´ Convocan a marcha por Liberación de la Mariguana

XALAPA, VER.- En el día Mundial por la Liberación de la Marihuana, este sábado 8 de mayo la Comisión de Salud determinó sesionar para votar sobre el dictamen de la regulación de la cannabis en el país. Desde Xalapa, se convocó a una marcha cannabica con el propósito de concientizar sobre tabúes sobre el consumo.

A nivel nacional, las comunidades de Marcha Cannábica México y Movimiento Cannábico Mexicano invitaron a unirse a la manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, en punto de las 14 horas, para realizar un recorrido hasta el Ángel de Independencia. La convocatoria tuvo eco en distintas partes del país, como la capital veracruzana.

Al igual que en CDMX, la protesta en Xalapa será "pacífica, respetuosa y festiva", según describen los y las organizadores y organizadoras de la intervención.

El Colectivo Cannábico Interdisciplinario Mexicano convocó a través de redes sociales a unirse a la manifestación en Xalapa, la cual tiene como punto de reunión el Teatro del Estado, a las 3 horas de la tarde, para mover el contingente a la 4:20.

"Siguiendo el ejemplo de nuestros colegas de otras partes del país invitamos a toda la comunidad cannábica de la región a hacerlo posible", se lee la descripción de invitación al evento.

Se espera la llegada de marcas, proyectos, profesionales, artistas, usuarios y personas interesadas en informarse sobre el uso lúdico y medicinal de la mariguana.

El recorrido de la manifestación será del Teatro del Estado, la avenida Ávila Camacho, calle Zaragoza, continuando por calle Primo Verdad, para terminar en Plaza Regina (anteriormente llamada Plaza Lerdo).

El propósito de la intervención es informar a la sociedad sobre los múltiples beneficios del consumo de la mariguana, así como romper estigmas que existen en la sociedad.

Con consignas como "¡El mundo fuma un gallo!", "Cultiva tus derechos" y "Xalapa fuma marihuana, Xalapa tiene medicina, Xalapa tiene comunidad" se invita a la sociedad a unirse a la manifestación pacífica.

¿Te gustaría asistir? Los requerimientos son: uso de cubrebocas, guardar sana distancia, tener más de 18 años, no vender productos cannábicos, no uso de armas, no consumo de alcohol, no portar más de 5 gramos de mariguana y no ´compartir gallo´.

¿Qué busca la ´legalización de la mariguana´?

La propuesta busca legislar el control y consumo de la mariguana en el país, con reglas y sanciones específicas. Se proyecta que las personas puedan poseer hasta 28 gramos de mariguana para consumo personal, también autoriza el cultivo de hasta seis plantas en domicilio, u ocho si habita más de un consumidor.

En cuanto a las sanciones, se plantea sancionar a aquellos que la comercialicen sin autorización, variando la pena de acuerdo a la cantidad comercializada, con penas desde los 3 hasta los 15 años tras las rejas.

En caso de ser aprobada, no se permitirá el consumo en áreas de trabajo, oficina, comercios, ni donde esté prohibido el tabaco.

El organismo encargado de hacer cumplir las leyes sería el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis.