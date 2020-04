Don Goyo teme al coronavirus, pero más a quedarse sin comer

Veracruz, Ver.- En un pequeño local ubicado en la zona de mercados del puerto de Veracruz, trabaja don Goyo, quien tiene más de 20 años sin interrupciones vendiendo flores y en todo ese tiempo asegura que jamás había vivido una crisis económica de tal magnitud.

Don Goyo está a cargo de uno de los negocios no esenciales que se niegan a cerrar y no es que no quiera, sino que la necesidad no se lo permite.

Él tiene 72 años y está dentro de un sector con alta probabilidad de contraer el covid-19 y aunque dice tener miedo a adquirir el virus, el temor a quedarse sin el sustento de cada día es mucho más grande.

"La situación está difícil ahorita, se imagina si se cierran todos los comercios, sería un problema porque entonces de qué va a vivir la gente, la gente tiene que trabajar, de otra manera estando en su casa qué van a ganar y aquí por lo menos para ir comiendo va saliendo, eso hace la diferencia", comentó don Goyo.

Confesó que no cuenta con otro ingreso y que en estas últimas semanas la venta bajó 50 por ciento pues como él dice "la gente ya no viene a comprar", en días normales en un par de horas ya hubiera vendido entre 700 y 800 pesos.

Pero ahora en tiempos del covid no ha logrado vender nada, pero aun así planea abrir todos los días su negocio, ya que si no lo hace las rosas y los lirios se marchitan y pierde su inversión.

"Se imagina si cierran todos los negocios qué voy hacer, qué va a hacer la gente si aún así se la siguen viendo duras", reiteró.

EMPRESAS EN VERACRUZ SE NIEGAN A CERRAR

El 80 por ciento de los negocios y empresas en la zona de mercados permanecen abiertas desde peluquerías, tiendas de ropa, calzado, florerías y cocinas económicas muchas de estas viven de lo que ganan al día y otras más siguen dando trabajo a cientos de veracruzanos.

Pero esto podría cambiar puesto que, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, anunció que las empresas que se nieguen a cerrar serán sancionadas.

En la conferencia también expuso que del 3 al 14 de abril donde debía de ocurrir la suspensión temporal de toda actividad laborar en los sectores públicos, privados y social se registró que el 15 por ciento de empresas no acataron las órdenes.

Fueron 10 estados del país en los que se localizaron estas empresas y en dichas entidades se situaba Veracruz, siendo la industria automotriz, textil, madereras, tabacaleras, construcción, aeroespacial entre otros rubros las que no quisieron cerrar.

ygr