Disputas entre morenistas por Cuenta Pública 2018

Una disputa y señalamientos de corrupción opacan del primer año de ejercicio del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de Veracruz.

Dicha guerra la protagoniza el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez, acusado de pedir “moches” a los entes estatales y municipales a cambio de “sanear” las observaciones detectadas en la Cuenta Pública 2018.

La denuncia proviene del diputado local por el Distrito XVII, con cabecera en Medellín, José Magdaleno Rosales, y en una denuncia mediática demandó al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, realizar cambios en la presidencia de dicha Comisión para ofrecer mayor certeza a los veracruzanos.

“Veracruz se merece una buena fiscalización y debemos hacer un buen trabajo en ese sentido. Respaldo lo dicho por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín de no ser tapete de nadie: cero moches” abundó y recalcó que dicha acusación la respaldan alcaldes de todos los partidos en Veracruz.

“Como es posible que están limpiando cuentas públicas y voy a Medellín y allá el alcalde (Hipólito Deschamps) lo dice, (…) voy a decir algo que no se dice pero que se sabe en el Congreso, es un tema delicado contra un compañero de Morena, el tema tiene que ver con la Cuenta Pública, con el dictamen que quieren aprobar la Comisión de Vigilancia”

Indicó que esto equivale a subsanar “millones de pesos” y citó el caso de Ixtaczoquitlán, en donde el municipio registró observaciones por un posible daño patrimonial de 14 millones de pesos.

“Y ahora resulta que le quieren limpiar la cuenta pública de ese señor (Miguel Ángel Castelán Crivelli)”, evidenció el legislador.

Por lo anterior, dijo no aprobar la conducta de su compañero de bancada Eric Domínguez, presidente de Comisión de Vigilancia.

“Este señor ha mandado personas o ha ido él a hablar con alcaldes a hacer negociaciones, moches, como siempre lo hemos reprobado y hay alcaldes dispuestos a dar su punto de vista”, añadió y pidió aplicar la ley de manera pareja.

Enfatizó que incluso Domínguez Vázquez pretendía, inicialmente, que la Comisión de Vigilancia de la legislatura aprobara el dictamen de la cuenta pública 2018, relativa al primer año de los presidentes municipales y del segundo y último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

“No es posible que terminemos nuestro periodo como diputados y la gente nos acuse de rateros, no voy a hablar de más pero voy a meter la denuncia”

A la postura de Magdaleno Torres se adhirió el diputado federal por el Distrito VI, con cabecera en Papantla de Olarte, Jaime Humberto Pérez Bernabe, al igual pedir la salida del diputado Domínguez Vázquez de la titularidad de la Comisión de Vigilancia.

“Eric Domínguez no puede presidir la Comisión de Vigilancia, ¡basta de corrupciones!” expresó en una entrevista realizada en el Palacio Legislativo de Xalapa.

Posteriormente, en un posicionamiento desde la Cámara de Diputados, Pérez Bernabe, exhortó a los legisladores del Congreso de Veracruz para analizar cuáles comisiones permanentes requieren de “modificaciones”.

“Exhortamos nuevamente y expresamos gran solidaridad del Grupo Morena Veracruz para nuestros compañeros legisladores veracruzanos y creo que es el mejor momento, y concluyo, para que se reflexione para que vean qué comisiones están o no están dando resultados y poder hacer las modificaciones adecuadas dentro de sus integrantes”, enfatizó.

A lo anterior, ante las sospechas de “moches” para limpiar observaciones y ante un posible sesgo de parte del anterior auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, exhortó a la nueva Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos para revisar nuevamente la Cuenta Pública 2018.

Cabe agregar que el diputado por Coatepec, e integrante de Morena, Raymundo Andrade Rivera, descartó cualquier intento de “moche” por parte de Eric Domínguez.

“Yo no puedo hablar por mi compañero diputado y eso le corresponde a él que lo aclare, no me han pedido 'moches', para nada y soy muy respetuoso con todos los demás diputados y no les puedo dar ninguna respuesta” dijo.

De hecho, el parlamentario negó cualquier división en la bancada y presumió una unidad a favor de sus coordinadores y la mesa directiva.

PRISA INEXPLICABLE

A pesar de la insistencia del diputado Eric Domínguez por el aval anticipado a la cuenta 2018, los demás integrantes de la Comisión de Vigilancia admitieron la existencia de irregularidades en esta.

En ese sentido, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín anunció que no se aprobará el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Aseguró, en ese sentido, que los legisladores “no servirán de tapete para que se roben el dinero de los veracruzanos”.

“Los compañeros diputados de MORENA tienen mucha incertidumbre por lo que está pasando con la Cuenta Pública 2018, hay muchas dudas” dijo el legislador y enfatizó que la bancada de Morena no confía en el análisis de dicha auditoría.

“No se está confiando en lo que se dejó, no estamos confiando, y nosotros estamos para cuidar el recurso de los veracruzanos; a los diputados de MORENA de la comisión de Vigilancia les digo que tienen el respaldo total del diputado Gómez Cazarín y de los diputados de MORENA. Nosotros no venimos a hacer tapete de nadie, nosotros venimos a cuidar los recursos de los veracruzanos, cero moches, alguna vez lo dije y lo estoy repitiendo el día de hoy. No nos vamos a prestar a actos de corrupción” abundó.

El vocal de dicho órgano, Wenceslao González Martínez, reveló el ejemplo de un ayuntamiento que asignó 24 contratos de obra pública a una sola constructora.

“(Detectamos) diversas anomalías, estamos encontrando contrataciones dadas a discreción sin pasar por el debido procedimiento y no es posible que una sola empresa tenga 24 obras a su cargo en un solo ayuntamiento” adelantó.

Y aunque la vocal de dicha comisión, Magaly Armenta Oliveros, evitó revelar cuáles entes acumulaban más irregularidades, dio por un hecho la aprobación del dictamen por parte de Vigilancia y su posterior disposición a la Junta de Coordinación Política.

“En la Comisión de Vigilancia, el único compromiso es el de transparentar y estamos comprometidos con la transparencia y contra la corrupción, (…) después de que se tenga el dictamen será dado a conocer a la ciudadanía, para no viciar ni entorpecer lo que va a suceder en unas horas va a ser importante respetar los tiempos y en su momento se dará a conocer”, afirmó.

NO PASARÁN CUENTAS PÚBLICAS

Cabe destacar que este miércoles los integrantes la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado firmaron un dictamen en rechazo a la aprobación de las cuentas públicas 2018.

A pesar de la firma de dicho documento, no se repondrá el procedimiento de fiscalización de dicho ejercicio y los diputados acordaron una revisión de las auditorías entregadas mediante los pliegos de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

En ese sentido, varios entes con observaciones ya habían solventado los recursos señalados, situación que se someterá a revisión. A dicha situación se le dará continuidad este jueves, cuando la Diputación Permanente sesione a las 11 de la mañana para convocar a una sesión extraordinaria, en la cual se aprobará el dictamen con el rechazo a los resultados finales del ORFIS.

De acuerdo con el Informe de Resultados del segundo y último año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, entregado el 25 de septiembre, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial superior a los 4 mil 500 millones de pesos.

Esto en 11 dependencias estatales, en 30 Organismos Públicos Descentralizados, en 3 Fideicomisos, y en un Órgano Autónomo. También en el proceso de reestructuración de la deuda hecha por la administración del panista.

Además, en las revisiones correspondientes al primer Ejercicio Fiscal de las actuales administraciones municipales, se detectó en 125 ayuntamientos un presunto daño patrimonial por 329 millones 294 mil 367.91 pesos.

El pasado 10 de julio, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez entonces titular del ORFIS indicó que el pliego de observaciones de los 328 entes fiscalizables estatales y municipales, arrojó que 263 tenían observaciones de presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, por lo que se elaboraron 2 mil 159 pliegos de observaciones..

Además de los 212 ayuntamientos, 206 tuvieron observaciones financieras y técnicas a la obra pública, así como 19 entidades paramunicipales.

El ORFIS detectó observaciones financieras en cinco dependencias estatales, 23 Organismos Públicos Descentralizados y 10 Fideicomisos Públicos.

Según el entonces auditor se emitieron mil 813 pliegos de observaciones para ayuntamientos; 117 para las entidades paramunicipales; 76 para Organismos Públicos Descentralizados; 25 para Fideicomisos Públicos y 21 para dependencias estatales.

ygr