Disparo de contagios no frena eventos masivos en Veracruz

XALAPA, VER.- En medio del súbito aumento de pacientes con covid-19 desde finales de diciembre de 2021, algunas autoridades locales veracruzanas siguen adelante con la celebración de eventos, principalmente religiosos, que aumentan el riesgo de engrosar la lista de contagios.

Desde principios de año, el estado de Veracruz tiene diversas celebraciones, algunas como los festejos de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, que congrega a decenas de miles de personas, evento del que no se ha hablado acerca de una eventual cancelación.

Mientras eso ocurre, el gobierno estatal llama a respetar la semaforización sanitaria, aunque confirma que los eventos no serán cancelados. A la par, médicos y enfermeras del sector salud de Veracruz suplican a la población no salir más de sus casas y no bajar la guardia en las medidas de prevención.

SIGUE LA FIESTA

Tan solo a finales de este mes, Teocelo tendrá su fiesta patronal, hasta ahora en pie. Se trata de los festejos en honor al Santo Entierro de Cristo que, si bien tienen como fechas principales del 28 al 30 de enero, iniciarán desde mucho antes.

De hecho, las fiestas religiosas darán inicio desde el 20 de enero con procesiones en las diversas colonias del municipio, donde se paseará a las imágenes religiosas de la iglesia principal.

Estas actividades se combinarán a su vez con la presentación de grupos musicales y eventos como rodeos. Los bailes populares se celebrarán durante el fin de semana principal de las festividades y al ser grupos como Junior Klan o la Sonora Dinamita, se espera una gran congregación de personas, no solo habitantes, sino también visitantes.

Incluso en páginas de redes sociales se promocionan sitios de hospedajes, restaurantes y cafeterías a las que los visitantes podrían acudir durante su estancia en el municipio.

Otro evento de relevancia es el de La Candelaria, en Tlacotalpan, donde esta semana el presidente municipal, Luis Medina Aguirre, sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, confirmando que sí habrá celebraciones este año.

De esta manera, se confirmó que la Secretaría de Turismo coordinará la festividad, una de las más importantes en el país.

“Es importante recordar que, hasta el día de hoy, la mayor parte del estado se encuentra en semáforo verde, por lo cual no hay ningún obstáculo que impida la realización de las fiestas”, se lee en un comunicado subido a las redes sociales oficiales del municipio.

Además de este evento, ya se han realizado otros que han congregado a un buen número de asistentes, como el festival de Día de Reyes que tuvo lugar el fin de semana y cuyas fotografías revelan una asistencia importante, con pocas medidas de seguridad en su realización.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Respecto a la realización de eventos masivos, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Beristaín Hernández, llamó a las personas con alguna enfermedad respiratoria no acudir a estos festejos, pues podrían ocasionar un contagio masivo.

Al hacer énfasis en el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, dijo que estas deberán ser más exigidas, más extremas y utilizadas por los ciudadanos que pretendan asistir, aunque lo más recomendable es que si pueden evitar acudir, lo eviten.

“Sobre todo aquellos más susceptibles a padecer la infección, es decir, adultos mayores, embarazadas, con alguna enfermedad que disminuya su respuesta inmunológica. Estas personas deberían evitar acudir a este tipo de eventos”, dijo en entrevista.

Otra recomendación del experto en salud es que a los organizadores de estos eventos se le dé la información acerca de cuál es el aforo que está permitido de acuerdo al comportamiento del semáforo epidemiológico, información que se ha vertido a las nuevas autoridades municipales a través de la Red Veracruzana de Municipios Saludables, con la finalidad de que tengan elementos que les permitan tomar decisiones congruentes para proteger a su población.

“Lo ideal es que el aforo sea lo más adecuado dependiendo de los espacios, que sean espacios al aire libre, que la población guarde su sana distancia, que lleven protección de cubrebocas, careta, que estén pendientes de tener a su alcance alcohol gel que le permita, si toca alguna superficie o entra en contacto con alguna persona, asear sus manos de forma adecuada”, indicó.

El médico hizo énfasis en ser responsable sobre todo si en el momento de la celebración la persona está cursando algún síntoma respiratorio sea cual sea, no necesariamente covid-19 y que no acuda “porque va a exponer a su familia y a todas las demás personas con las que va a entrar en contacto”.

Sostuvo que cumplir con estas responsabilidades como ciudadano, poco a poco podrá acercarnos a la nueva normalidad que ya todos desean.

El médico advirtió que es importante que la población reconozca que entre más prolongada sea la pandemia, habrá más probabilidades de que aparezcan nuevas variantes y estas presenten cambios importantes en su comportamiento.

Si bien en Veracruz hasta ahora no hay casos confirmados de Ómicron, cuyo mecanismo de transmisión es más acelerado, aunque causa cuadros menos severos, ello no significa que la población no deba seguir cuidándose.

Recordó que las autoridades sanitarias se encuentran en la etapa de reforzamiento a las personas ya vacunadas, pero llamó a aquella población renuente a vacunarse, pues no hacerlo está permitiendo que la infección no se bloquee y aunque no hay evidencia de que los no vacunados sean los contagiados en esta cuarta ola, “mientras haya susceptibles -de contagio- es posible que las variantes continúen”.

NO HAY CANCELACIONES: GOBERNADOR

Frente a la celebración de fiestas patronales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez manifestó que no hay cancelaciones, pero para todas las actividades se debe tomar en cuenta el semáforo epidemiológico estatal, a la vez que exhortó a los alcaldes de nuevo ingreso a que se informen qué actividades pueden llevar a cabo en función del color establecido.

“La gran mayoría de municipios están en verde, entonces se sujetarán a las actividades de semáforo verde que están permitidas. No deben descuidar las medidas sanitarias, es decir, pueden hacer sus actividades, pero las medidas sanitarias son por la epidemia y la epidemia sigue presente.

“En actos multitudinarios sana distancia, uso de cubrebocas, gel, exhortar a la población al lavado de manos frecuente, actuar en esas circunstancias”, dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa de esta semana enfatizó que en tanto el semáforo se mantenga en color verde, no habrá cancelación de ningún evento, que no obstante deben cumplir con todos los protocolos vigentes “para evitar el crecimiento rápido de los contagios”.

Cabe destacar que, con corte al 13 de enero, la Secretaría de Salud Federal reporta un acumulado de 128 mil 575 contagios, de los cuales casi 4 mil se han presentado en las últimas 3 semanas.