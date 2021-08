Dispara a mujer al no poder comprarle cerveza, en Soconusco

Coatzacoalcos, Ver.- Una habitante de la comunidad Rancho La Virgen del municipio de Soconusco resultó con lesiones por arma de fuego en la mano derecha, esto luego de negarse a vender bebidas embriagantes -por la contingencia del covid-19- a un sujeto desconocido.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de la cabecera municipal: los hechos se registraron cuando la agraviada atendía un deposito de cerveza y llegó un cliente a querer comprar, pero le explicó que por la contingencia no tenían permitido vender, por lo que el agresor sacó una pistola 9 milímetros y que accionó en una sola ocasión contra la dama.

Al percatarse de la lesión el agresor huyó del lugar, por lo que la familia solicitó el apoyo de los cuerpos de rescate, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarla al Hospital regional de Oluta.

La mujer de 37 años de edad fue identificada como Mayte, quien explicó que el agresor se molestó por no poder comprar cerveza, al que no pudo identificar pues aseguró que no era cliente frecuente de su negocio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la zona para implementar un operativo que ayudar a dar con el atacante, sin lograr su detención hasta el momento.

La agraviada fue ingresada al área de urgencias donde fue reportada como estable, por lo que en las próximas horas realizará la denuncia ante la Fiscalía regional en contra su agresor.