Diputados entregaron despensas por "logística", justifica DIF Estatal

Xalapa, Ver.- La directora del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en Veracruz, Rebeca Quintanar, justificó la entrega de despensas de parte de diputados de Morena al inicio de la contingencia al afirmar que se trató de un tema de logística.

En entrevista la funcionaria estatal, aseguró que ellos convocaron a todos los legisladores de todas las fracciones parlamentarias, sin embargo, solo los de Morena aceptaron apoyar la entrega de las despensas a los ciudadanos en zonas vulnerables.

En el mes de mayo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) pidió al DIF dejar de hacer entrega de despensa a grupos vulnerables a través de los representantes populares, que usaron los recursos públicos para promocionarse en redes sociales.

Como medida precautoria el organismo público pidió a los legisladores evitar esos actos, que podrían ser constitutivos de delito.

La funcionaria aseguró que ella no trata temas políticos, "y no me pienso meter en eso", sin embargo, insistió que solo el 20 por ciento del personal del DIF está laborando durante la contingencia sanitaria.

El resto de los trabajadores, al ser sindicalizados, están resguardados en su casa, por lo que el organismo asistencial, consideró, como una opción viable que los diputados acercaran los apoyos alimentarios, "el tema fue de logística"



El Organismo Público Local Electoral (OPLE) pidió al Sistema Integral para la Familia (DIF) a cargo de Rebeca Quintanar, suspender la entrega de apoyos a través de las y los diputados locales.

La autoridad electoral determinó que los legisladores integrantes de la 65 Legislatura deben abstenerse de promocionar en redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación, la entrega de beneficios de programas sociales que están realizando ante la pandemia por covid-19.

En abril se filtró a medios de comunicación una circular en la que se pedía a algunos diputados locales el pasar por 130 paquetes alimentarios que tendrían que ser entregados a personas de escasos recursos en su distrito, lo que es violatorio de la reglamentación del Ejecutivo y la operación del DIF.

Los consejeros de la comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) impusieron la medida preventiva, ante la posibilidad de que los legisladores locales se puedan promocionar con miras a su reelección.

