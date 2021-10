Diputados del PRI, la manzana de la discordia en reforma energética

La iniciativa de reforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 30 de septiembre, puso en el ojo del huracán la alianza de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró Carlos Ronzón Verónica, analista político.

Carlos Ronzón Verónica

Para el especialista, el Gobierno Federal llevó toda la atención al dilema de si el PRI apoyará o no la reforma en materia de energía, dejando atrás lo primordial que está en los detalles y contenidos de esta Ley, que pretende convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo del Estado.

"El grueso del debate político está sobre el PRI y esa es la habilidad del gobierno, haber trasladado el debate político al asunto de si el PRI va a votar o no va a votar y no a lo otro.

"Entonces, el PRI lo que ha hecho en su maniobra es llevar al supuesto parlamento abierto, lo cual genera el enojo e incertidumbre de quienes quisieran su definición ya, y por el otro lado, le abren la puerta de negociación del gobierno", dijo Ronzón Verónica.

Ante esto, diputados federales de Veracruz externaron su postura, entre ellos el priista José Yunes Zorrilla, quien reafirmó que su voto sería en contra de esta reforma.

José Yunes Zorrilla

Yunes Zorrilla excandidato a la gubernatura de Veracruz en las últimas elecciones, calificó a la reforma eléctrica como nociva, pues afecta al usuario, así como genera incertidumbre a los contratos previos y compromete las finanzas públicas del sector.

A la postura del priista le siguió la afirmación del panista Carlos Valenzuela, quien se mostró en contra de la reforma este 10 de octubre, así como, otros 22 legisladores del PRI.

Carlos Valenzuela

Esto se dio días después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los diputados del PRI para respaldar la reforma, durante su conferencia mañanera del 5 de octubre en el puerto de Veracruz, por lo que abrió el debate sobre las posibles reacciones.

Entre los diputados que pertenecen a la bancada opositora en el estado de Veracruz, por parte del PAN, están María del Carmen Escudero Fabre, María Josefina Gamboa Torales, Alma Rosa Hernández Escobar y Carlos Valenzuela.

En tanto que, el PRI solo cuenta con dos diputados Yunes Zorrilla, que ya dio su postura y Lorena Piñón Rivera, que no se ha pronunciado.

Lorena Piñón Rivera

La diputada federal, Lorena Piñón Rivera inició su carrera política fuera de Veracruz, es secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). y llegó a la curul por la vía plurinominal, es decir, no compitió en las elecciones del 2021 por votos populares.

Por parte del PRD, en Veracruz se encuentra Jesús Velázquez Flores, quien el 5 de octubre rindió protesta en lugar de Rogelio Franco, todavía encarcelado.

Rogelio Franco y Jesús Velázquez Flores

Pese a que en el estado de Veracruz el PRI no cuenta con suficiente peso para incidir en las votaciones de la reforma, pues solo ocupa dos curules, la decisión que tome es importante dentro del partido, porque le da certeza para mantener la alianza que lleva con el PAN.

"El votar en otros sentidos desquebrajaría por completo la alianza PRI, PAN, de hecho esa es la presión más fuerte y de lo que decida hacer el PRI dependerá su futuro como partido. Desde luego que si decide irse a los brazos de Morena quedará como si fuera un PT o partidos de esos satélite y desde luego que le va a ir muy mal, pero si se mantiene firme en la alianza todavía tiene posibilidad y futuro de dar la batalla", agregó Carlos Ronzón.

LA HISTORIA DE LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL PRI

Se necesitan al menos 16 diputados del PRI para que la oposición pueda echar abajo la reforma energética, ya que en las pasadas elecciones Morena y sus aliados perdieron fuerza en la Cámara, lo que les impide tener la mayoría calificada.

Debido a esto el papel de los legisladores priistas forman parte esencial para definir el futuro de la iniciativa.

Además, el PRI cuenta con una historia detrás de las reformas energéticas que datan desde el año 2013, en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto con la iniciativa para la Reforma Energética que presentó, en la cual se buscó modernizar la industria petrolera nacional.

Enrique Peña Nieto

En ese entonces la bancada del PRI apoyó la iniciativa que provenía de Los Pinos, en la que reformaba los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que implicaba cambios en la industria petrolera.

Por otro lado, la nueva reforma que presentó el presidente López Obrador planea modificar los artículos que Peña Nieto cambió en 2013.

Desde que López Obrador llegó a la presidencia manifestó su intención por hacer una iniciativa en materia energética.

A inicios de febrero de 2021, la segunda Sala de la Corte invalidó 22 puntos claves sobre la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Electrónico Nacional, que fue publicado por la Secretaría de Energía (Sener).

Con cuatro votos a favor y uno en contra de la ministra Yasmin Esquivel, el Congreso detuvo la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Esto luego de que dos empresas de energías renovables interpusieran un recurso. Ante esto el mandatario del Ejecutivo dijo en conferencia de prensa que irían a la Suprema Corte de Justicia.

REFORMA ENERGÉTICA ¿BENEFICIARA O PERJUDICA A LA POBLACIÓN?

La iniciativa generó opiniones encontradas, unas en contra y otras a favor con base en los presuntos cambios que generará en la economía de los usuarios, pues se basa en escenarios antiguos que podrían incrementar el costo de la energía, aseguró Carlos Ronzón.

"El punto de partida del porqué está mal, es porque te plantea un escenario como si estuviéramos en el México de los años 70, donde las economías estaban cerradas, había dos bloques; el bloque socialista y capitalista, la economía era una mixta, donde el Estado tenía la rectoría", argumentó Carlos Ronzón.

Dijo que, actualmente la economía en el mundo cambió y aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedará con todo, los precios internacionales del mercado terminarían por afectar.

Esto causaría que se eleven los precios, debido a la falta de dinero y tecnología que se necesita para echar andar el proyecto se encarecería porque ya no habría inversión privada.

"El problema de quererlo regresar al esquema que plantea el presidente; primero no tiene dinero para hacerlo, segundo no tiene tecnología. Entonces, cuando tú no te asocias con los que tienen la tecnología, la tecnología es más cara", aseguró.

En cuanto a la modificación de los artículos Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, explicó que en esta modificación la CFE será la encargada de producir y despachar 56 por ciento de la energía que se genera en el país, mientras que el sector privado solo podrá distribuir 46 por ciento.

Según Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), tras esta reforma la CFE se fortalecerá a través de la desaparición de los contratos conocidos como de autoabastecimiento.

Otro punto que plantea esta reforma es que el Litio o minerales estratégicos no serán concesionados, el Estado se encargará de la inversión para la explotación y producción de este mineral.

Las instituciones que desaparecerán son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de la Energía (CRE).

Es así como la decisión que tomarán los diputados del PRI definirán completamente el futuro de la industria de la energía en México.





