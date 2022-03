Diputados de Veracruz buscarán expulsar de Morena a Ricardo Monreal

XALAPA, VER.- Unos días después de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que ya no se subirá al ring político con Ricardo Monreal, seis de los más de 20 diputados de Veracruz, salieron a su defensa.

En una ríspida conferencia de prensa, el diputado Armando Gómez Betancourt y Claudia Tello adelantaron que iniciarán el proceso de expulsión del senador Ricardo Monreal, que fue electo por la vía plurinominal y es representante de Morena.

Asistieron al café las diputadas Rosalba Valencia, Corina Villegas y Angélica Peña, de los distritos de Minatitlán, Orizaba y Zongolica, respectivamente. Ellas exigieron a Monreal "quitarse la máscara" y sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

El legislador sustentó su apoyo al trabajo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al afirmar que han ido a la baja todos los índices delictivos, y consideró su deber "defender" al mandatario estatal por los buenos resultados que ha entregado a las y los veracruzanos.

Lamentó que una persona que ni siquiera es de Veracruz, busque dañar la imagen del Ejecutivo, por lo que le recomendó voltear ver a su natal Zacatecas o al municipio de Fresnillo, administrados por sus hermanos Damián y Saúl, respectivamente, en donde existe un desorden y altos índices de criminalidad.

García Jiménez recordó, fue el más votado de la historia, por lo que es un verdadero representante de los veracruzanos, "venimos aquí a defender sus resultados".

"Venimos a establecer una postura pública, cada uno va a expresar su sentir sobre un tema en particular que se viene manejando, particularmente contra una agresiva y voraz campaña realizada por Ricardo Monreal, relacionada con la detención del secretario técnico del senado, Del Rio Virgen".

Gómez Betancourt defendió que en Morena hay tolerancia a voces críticas, sin embargo, acusó que Monreal impulsa un movimiento que busca una justicia selectiva, violando los preceptos de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar, y no traicionar.

"Le decimos a Monreal: quítate la máscara, manifiéstate como lo que eres, lo que estás representando, ese conservadurismo hediondo que estamos dejando nosotros atrás. No queremos justicia especial para los amigos, queremos una justicia especial para todos los veracruzanos", señaló.

Al referirse a la derogación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, y que fue impulsado por Ricardo Monreal, el representante popular dijo que su movilización se dio por un interés personal, y que cada ciudadano, de los otros mil 33 que fueron detenidos, tienen derecho a su legítima defensa.





