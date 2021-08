Diputados: antes aliados, hoy detractores de Winckler

Un lapso de apenas seis meses bastó a tres diputadas del Congreso de Veracruz para abandonar el bloque opositor en contra del juicio político a Jorge Winckler Ortiz, para integrarse al bando a favor de la remoción del Fiscal General de Veracruz.

Es el caso de Brianda Kristel Hernández Topete y Florencia Martínez Rivera, ambas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Erika Ayala Ríos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las tres depositaron voto con sentido negativo en la sesión privada del 22 de febrero pasado para discutir los dos juicios políticos contra Jorge Winckler Ortiz.

Sin embargo, en la sesión del 3 de septiembre pasado, dentro de la Diputación Permanente, la propia Erika Ayala firmó el documento de punto de acuerdo, como integrante de la Junta de Coordinación Política; mientras Florencia Martínez y Brianda Hernández dieron su voto a favor.

El cambio de parecer de las diputadas coincide con una cadena de escándalos alrededor de la familia “política” de Hernández Topete, y de una repartición opaca y discreta de cargos en la estructura del Colegio de Bachilleres, cuyo sindicato de trabajadores es liderado por Ayala Ríos.

EL BLOQUE ALIADO

La formulación de juicios políticos contra Jorge Winckler Ortiz ante el Poder Legislativo polarizó en dos bandos a las fracciones legislativas dentro del Congreso: de un lado, el Grupo Legislativo de Morena, a favor del cese del Fiscal y del lado contrario, la bancada del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática opuestos contra la resolución.

Sin embargo, conforme avanzaban los días, el bloque PAN-PRD recibió nuevas alianzas, entre estas, los diputados del PRI, Erika Ayala y Juan Carlos Molina Palacios; además del coordinador del Grupo Legislativo 'Del lado correcto de la historia', Gonzalo Guízar Valladares, junto con el legislador del Partido del Trabajo, Erick Iván Aguilar López; Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano e incluso la diputada de Morena Jessica Ramírez Cisneros, de Minatitlán. Además de los doce diputados de Acción Nacional.

El voto en contra de los parlamentarios “aliados” terminó por desechar las solicitudes de juicio político el pasado 22 de febrero, en sesión privada y no proceder contra Winckler.

EL CERCO CONTRA AYALA

Luego de dos meses de relativa calma para la diputada Erika Ayala, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyanzen Escobar García denunció el pasado 3 de mayo la detección de 214 “aviadores” insertados en la nómina del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV).

En conferencia de prensa ofrecida ese día, el funcionario relacionó a los servidores con el Sindicato Único Independiente de Trabajadores del COBAEV (Suitcobaev), del cual, Ericka Ayala es Secretaria General.

Además, Escobar García adelantó que la SEV formularía denuncias ante el Órgano Interno de Control del COBAEV, la Contraloría General, y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por tal irregularidad.

El Secretario de Educación reveló que de los 214 “aviadores”, 58 tienen un sueldo de 28 mil pesos; dos ganan 30 mil pesos, cinco ganan 25 mil pesos, 16 entre 20 mil y 24 mil pesos, y 33 entre 10 mil y 19 mil pesos.

A la vez, anunció una “depuración” de 118 trabajadores cuyo centro de adscripción es el SUITCOBAEV, y con derecho a plaza, prestaciones y compensación adicional al sueldo, y a estos, se les asignaría horario y centro de trabajo.

Pronto, los medios de comunicación extendieron las acusaciones contra Erika Ayala Ríos, e incluso revelaron el beneficio para su hijo Bryan Alexis Juncal Ayala con una plaza de profesor titular A de tiempo completo en el Cobaev.

La dirigente del Sindicato inició carrera en 1996 en el Colegio con una plaza de docente titular B, tiempo completo, en el plantel 14 de Tihuatlán, de donde escaló a la delegación sindical de dicha institución. Cuatro años después ascendería como dirigente del gremio, y con cinco reelecciones.

De hecho, tras conseguir la renovación de la principal cartera del Sindicato, la Secretaría General, Ayala Ríos permanecerá al frente del gremio al 2025.

A Erika Ayala a la vez se le relaciona de incluir en la estructura del Colegio a sus hermanas Guillermina, con un ingreso mensual bruto de 87 mil pesos; y María de los Ángeles Ayala Ríos, con un remuneración total de cien mil pesos mensuales.

Además, la señalan de dotar plazas a ex colaboradoras del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa: Mónica Mendoza Madrigal, Martha Montoya Barradas, Anabel Ponce Calderón, María Eugenia Montano Bermúdez (hija del ex candidato a alcalde Alejandro Montano Guzmán), Lilian Christfield Lugo, ex integrante del Comité Directivo Estatal del PRI y la hermana del ex Secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, Nuria Deantes.

La diputada Ayala Ríos negó y minimizó la acusación de incluir “aviadores” en la nómina e incluso afirmó en julio pasado que ninguno de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del COBAEV habían sido requeridos para aclarar el tema de “aviadores” en la nómina del citado subsistema educativo.

Coincidentemente, la priista inició el distanciamiento del otrora “bloque opositor” e inclinó sus votaciones en el sentido de la bancada de Morena.

Por ejemplo, en la votación del nueve de julio pasado, la priista avaló con su sufragio la suspensión de poderes municipales en Mixtla de Altamirano, acuerdo al cual se opuso la mayoría de la bancada de Acción Nacional.

Sin embargo, la dirigente sindical negó cualquier coacción en el sentido de su voto.

“Lo que dije en un inicio lo vuelvo a decir: es la misma circunstancia”, indicó y negó presión proveniente de la fracción morenista.

AL AUXILIO DEL SUEGRO

Electa por los votantes del distrito local de Santiago Tuxtla, la diputada perredista Brianda Kristel Hernández Topete representa a la vez los intereses de la poderosa familia Copete-Herviz en el Congreso del Estado.

La legisladora es cónyuge del presidente municipal de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, hijo de la ex diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Yasmín de los Ángeles Copete Zapot y recientemente, esposa del alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes.

Sin ningún lazo sanguíneo salvo la ambición de su “suegro” político, Brianda Kristel Hernández transitó del férreo bloque opositor a una cómoda alianza con Morena conforme los ciudadanos de Cabada denunciaban las irregularidades de Arturo Herviz en el servicio público.

El caso más evidente, la boda de su suegra Yasmín de los Ángeles con Arturo Herviz en un rancho del edil, iluminado y electrificado a cuenta de los contribuyentes con un monto de un millón de pesos.

Dicha situación la denunciaron ediles de Ángel R. Cabada ante el Congreso del Estado, sumado a la existencia de un subejercicio por no aplicar a tiempo un plan de inversión 2019.

De hecho, el presidente municipal, acostumbrado a la vida vernácula, amante de los finos caballos y con gusto de portar traje de charro con pistola en eventos oficiales, benefició a su hacienda de doce héctareas con la obra número 2018-3001-50039, consistente en la ampliación de red de energía eléctrica para la zona de Arroyo de Caña.

El escándalo cobró fuerza en medios de comunicación, y aunque el presidente municipal de extracción perredista intentó minimizarlos, los regidores de la Comuna advirtieron de una alianza del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, con Brianda Kristel.

Esto, en medio de la intervención de Tesorerías por parte del Congreso en ayuntamientos postulados por la coalición del PRD con su otrora aliado Acción Nacional: Jamapa, Úrsulo Galván y Tuxpan.

En su momento, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Anselmo González Rivera refirió que en el primer diálogo de los ediles inconformes con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, lejos de ofrecer una investigación al alcalde Arturo Herviz Reyes, anticipó mediar una solución “política” mediante un acuerdo con la nuera de Yasmín Copete: Brianda Kristel Hernández Topete.

“Nos dijo que iba a tratar de darle a esto una salida política y no estuvimos de acuerdo porque traía algunos 'amarres' con la diputada que es nuera de Yasmín (Copete), la esposa de Arturo Herviz, como que hay un complot en este asunto”, denunció el edil panista.

Por lo anterior, refirió que ante la respuesta del coordinador de la bancada morenista, los regidores promovieron una solicitud al presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez.

Uno de los puntos abordados por los regidores es la ausencia de información, transparencia e incluso de las firmas de los ediles en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada.

“Ha paralizado el diputado (Juan Javier Gómez) Cazarín y en Cabada va a haber grandes problemas y van a querer intervenir cuando haya muertos. El día de ayer estuvimos con la Secretaría del Ayuntamiento y había gente de ambas partes. Él (Gómez Cazarín) no resolvió políticamente, nos dijo que traía acuerdos con la diputada Kristel (Hernández), que es la única que está representando a Arturo Herviz y por sus acuerdos, sus mayorías relativas o absolutas quieren negociar a Angel R Cabada” refirió.

TRAICIÓN A LA FIORENTINA

Postulada de manera plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Florencia Martínez Rivera pronto expresó su tendencia a aliarse con bandos rivales.

Unas horas después de asumir el cargo como legisladora, la perredista y presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal abandonó al Sol Azteca para integrarse a un nuevo grupo legislativo: el del “Lado correcto de la historia”, encabezado por Gonzalo Guízar Valladares, de Encuentro Social y Erick Iván Aguilar López del Partido del Trabajo.

La decisión de Florencia Martínez encendió los focos de alerta en el Partido, de hecho, el dirigente estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores advirtió que el acuerdo de coalición solo avalaba una alianza con Movimiento Ciudadano.

Y aunque en noviembre pasado Velázquez Flores no descartó un proceso de expulsión de Florencia Martínez de las filas del PRD, en diciembre la legisladora admitió que recibió invitación del Comité Estatal “para asistir a la posada” de fin de año.

La diputada con un desempeño gris votó en contra del juicio político a Jorge Winckler, sin embargo, en la sesión de la Diputación Permanente del 3 de septiembre, expresó su aval para remover al Fiscal General.

El voto representó una traición a la amistad de Florencia con Winckler, a decir de las imágenes en donde se evidencia una cercanía de ambos.

En las gráficas sobresale Florencia Martínez de la brazo de Jorge Winckler, además, aparecen los diputados de Morena José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rubén Ríos y Adriana Paola Linares Capitanachi.