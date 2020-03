Diputada abandona el PRD, tras avalar destitución de Wicnkler

Xalapa, Ver. - Apenas un día después de avalar la separación definitiva del cargo de Jorge Winckler, la diputada local Florencia Martínez Rivera presentó su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se declaró independiente.

Cabe señalar que el dirigente de esta fuerza política, Jesús Alberto Velázquez Flores, previamente ya había amagado con expulsarla de la Institución, junto a Brianda Kristel Hernández Topete, la otra legisladora del partido.

El dirigente acusó que las diputadas estaban respaldando los intereses de Morena y yendo en contra de los ideales del PRD.

Este viernes, en un escrito dirigido al presidente estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores, con fecha de este 27 de marzo, la legisladora denunció que ve a un partido alejado de las causas populares, además de que no es tomada en cuenta para las decisiones del mismo

"Nunca me arrepentiré de mi estancia y participación en el PRD, sin embargo, nadie podría continuar en una trinchera donde no se te escucha, ni se te toma en cuenta en las decisiones internas y con la cual ya no compartes ideologías", planteó en un escrito.