Dieron banderazo de Cruz Roja "fantasma", en Medellín de Bravo

La pasada administración municipal en Medellín de Bravo (2013-2017), simuló la colocación de la primera piedra para la construcción de una delegación de la Cruz Roja Mexicana, con camas y quirófano.

El presidente municipal, en ese entonces, Luis Gerardo Pérez Pérez convocó a medios de comunicación para dar a conocer el proyecto, que estimaba estaría funcionando en un lapso de seis meses, a partir de esa fecha: 1 de mayo del 2017.

Sin embargo, a más de dos años, el proyecto no se concretó pese a que los ediles y directores colocaron la primera piedra de arranque de la supuesta edificación.

Al ser cuestionado sobre la delegación de la Cruz Roja que prometió su antecesor, el alcalde Polo Deschamps Espino Barros dijo: "todo fue una mentira, una simulación".

En 2017, Luis Gerardo Pérez gobernaba Medellín de Bravo debido a que el presidente que ganó las elecciones, Omar Cruz, era buscado como autor intelectual del asesinato del reportero, Moisés Sánchez.

Como suplente, Pérez tomó las riendas del municipio. Aunque logró sacar adelante la ciudad, en medio de la crisis que había por el homicidio del periodista, entró en confrontación con los directivos de la Cruz Roja Mexicana en Veracruz.

Las ambulancias dejaron de prestar el servicio a Medellín de Bravo. Varios lesionados, incluso atropellados, quedaban tirados en el asfalto, debido a que la institución no quería apoyar en auxilio a los ciudadanos de ese municipio porque el ayuntamiento no aportaba de manera económica ayuda para el gasto de gasolina.

En respuesta, el entonces alcalde hizo todo un protocolo dando a conocer el centro para beneficio de 98 mil habitantes. Aunque nunca dio el monto exacto de la inversión.

Luis Gerardo comentó que el Cabildo aprobó la donación del terreno de mil hectáreas y lo mismo haría con miles de pesos, aunque nunca especificó la cifra.

"Y la Urbanizadora Medellín, que dirige Luis Barquín, va a aportar la donación de esta delegación. Va a contar con consultorios, rayos X, ambulancias, laboratorios, esto es un sueño hecho realidad".

Ahora, ese predio es aplanado por maquinaría del ayuntamiento, pero no para el hospital, sino para un centro de esparcimiento.

"Era mentira, era totalmente falso, tristemente. No hubo ninguna inversión, fue una de esas ocurrencias. Les ha tocado, yo nunca he dicho algo que no he hecho. Hay que ser muy cuidadoso en eso".

Y agregó: "Hemos mejorado en muchas cosas, pero fue algo que faltaron a la verdad".

