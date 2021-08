Diana salió a la escuela, pero no regresó a su casa en Papantla

Veracruz, Ver.- Diana Paloma Pérez Vargas, de 16 años, salió de su hogar para ir al bachillerato el pasado 23 de noviembre de este 2019, desde entonces, nadie la ha vuelto a ver. Sus padres, amigos y familiares la buscan con ayuda de las redes sociales.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas lanzó una alerta para su localización el día 24, pero hasta la fecha no han logado encontrarla. La Fiscalía Especializada ya cuenta con una denuncia formal por esos hechos.

Según el reporte de sus seres queridos, ese día, la joven salió de la localidad de Tres Cruces, en el municipio de Papantla, en la zona norte del estado de Veracruz, cerca de las 13:00 horas.

Su destino era Poza Rica en donde estudia el tercer semestre de contabilidad en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios de esa ciudad, sin embargo, a decir de sus maestros, ella nunca llegó.

En la noche, cuando sus padres se dieron cuenta que no llegaba a su hogar, la empezaron a buscar, al saber que no había acudido al plantel escolar la buscaron con amigos y familiares, pero no fue fortuito.

Es por eso que, al día siguiente interpusieron la denuncia formal por su desaparición, desde entonces la adolescente es buscada por todo el territorio veracruzano, sin éxito.

Los padres de la chica aseguran que no tenían problemas con ella y que es una menor aplicada en la escuela, por eso exigieron a las autoridades dar con su paradero y el apoyo de la población para que den cualquier información en caso de verla.

