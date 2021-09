Diana Patricia: vivir después de ser criminalizada por abortar

"El principio fue difícil porque las otras mujeres que estaban ahí me insultaban y me decían que había matado a mi hijo, otras se burlaban; como ahí hay niños no dejaban que me acercara a ellos, en una ocasión una nena de dos años se acercaba a mí con su andadera, yo por un momento la vi con alegría y le llamé para que se acercara más, pero cuando la iba a tocar su mamá le gritó y le dijo que no se acercara porque no fuera que yo la matara. Se rieron casi todas, yo me solté a llorar".