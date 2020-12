Develan escultura de Alcaldesa de Moloacán, fallecida por covid-19

"Yo comienzo a trabajar entre finales de septiembre y principios de octubre, antes llegó la mamá de Vicky a mi taller y unas primas y amigas que me entregaron algunas fotos de varios perfiles, pero algo que me ayudó mucho fue como la describían y como la recordaban, eso fue clave y en eso me inspiré para hacer primero el molde y luego dar forma a cada detalle", explicó.