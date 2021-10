Deuda millonaria acorrala a Poder Judicial en Veracruz: expertos

"El poder público no es obtener solo la representación y gastar y gastar. El problema del poder público es que no se puede gastar lo que no se tiene, por lo tanto, se tiene que desarrollar una estrategia no sólo política, no sólo social, de gasto; se tiene que elaborar una estrategia económica que permita generar la dinámica de la cual van a salir utilidades, salarios, impuestos y finanzas públicas fortalecidas", señala.