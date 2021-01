Detienen al presunto asesino de activista Abiram Hernández

XALAPA, VER. – La noche de este 14 de enero fue detenido Alfredo "N", presunto homicida de Abiram Hernández Fernández, activista y acompañante de colectivos de desaparecidos en el estado de Veracruz.

Hernández fue asesinado el 30 de marzo del 2019 en la sala de su casa, ubicada en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa. El homicida forzó las cajoneras de la vivienda y lo golpeó en la cabeza. La causa de su deceso fue traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica.

A un año y nueve meses de ese hecho, fue capturado Alfredo "N" en Xalapa y este 15 de enero será imputado por homicidio doloso calificado en las salas de juicios orales con sede en Pacho Viejo, Coatepec.

Del hoy detenido solo se conoce que radicaba en Xalapa. Su captura fue confirmada por la Fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns.

El activismo de Abirám, en favor de los desaparecidos

Abirám Hernández, de profesión sociólogo, murió a los 37 años de edad. Es recordado en protestas de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) por temas de inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

Una de sus últimas intervenciones como vocero de las víctimas tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en Veracruz, en marzo de 2017. Víctimas indirectas exigieron resultados en investigaciones de desapariciones y desapariciones forzadas al entonces gobernador Yunes Linares, en presencia del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

Abirám exigió a Yunes que se investigara a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, que a pesar de haber estado involucrado en la presunta pérdida de reactivos para las muestras de ADN fue nombrado fiscal regional de Córdoba.

Meses más tarde el exfuncionario fue detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, a la fecha, al igual que otros funcionarios del gobierno de Javier Duarte, imputados por desapariciones forzadas, recobró su libertad debido a que un juez le varió su medida cautelar para enfrentar su juicio desde casa.

Hernández Fernández además reclamó la falta respaldo económico para las víctimas indirectas. "Hay padres o madres de familia que dejaron hijos, hijas a cargo de los abuelos tras su desaparición. También hay gente que debe de hacer un trámite en la capital del estado y no tiene para viáticos. No vienen de viaje, ni de paseo vienen a hacer diligencias que ellos no pidieron hacer".