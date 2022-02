Detienen a seis vinculados en balacera de Río Medio

"Con respecto a la balacera del día de antier, no del C5, del puerto de Veracruz, esa que fue un rafagueo enorme, yo dije no se va tolerar, vamos a dar porque dijimos no permitimos que entre grupos, autoajustes, venganzas, nada de eso, si tu lastimas entre la integridad cometiendo delitos vamos tras de ti, bando que sea, parejo, entonces ya existen detenciones de ambos bandos", declaró en una conferencia de prensa ofrecida desde Coatzacoalcos.