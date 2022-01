Detienen a presunto asesino de Silvia Jazmín, en Córdoba

Córdoba, Ver.- Aldo Adán “N”, de 32 años, quien es señalado como presunto feminicida de la joven de 25 años Silva Jazmín A. A., fue detenido la noche del 14 de julio en la colonia Los Cerezos, en el municipio de Córdoba, y trasladado este 15 al Cereso de Coatzacoalcos.

El 14 de agosto de 2019, la joven, quien trabajaba en Petróleos Mexicanos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, salió de su casa en la colonia Petrolera para irse a hacerse la pedicura.

SU FAMILIA YA NO VOLVIÓ A SABER DE ELLA

Un día después, los restos de un cuerpo femenino fueron encontrados en un tiradero de basura a un lado de la autopista Cosoleacaque, era Silvia Jazmín.

El crimen destacó por su brutalidad, pues su cuerpo había sido calcinado y únicamente quedaron sus piernas.

Por su asesinato se investigó a su ex novio, Aldo Adán, de 32 años, quien también trabajaba en el mismo lugar que ella y del que no se volvió a saber, aunque se rumoraba que había sido sacado de Veracruz con la ayuda de su tío, Jorge Wade, quien también fue ex tesorero del ayuntamiento de Minatitlán.

Por Aldo Adán “N”, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 250 mil pesos.

Sin embargo, su detención ocurrió prácticamente por casualidad, pues elementos de la Policía Ministerial recibieron un reporte de vecinos debido a que en la parada de camiones sobre la carretera Córdoba-Sabana Larga, a la altura de la mencionada colonia, había un sujeto que mantenía una actitud agresiva con las personas que pasaban por el lugar.

Al acudir a ese lugar, a las 22:00 horas, ubicaron a un hombre que vestía sudadera negra, pants negros y tenis blancos, quien al ser interceptado lo comenzó a agredir verbal y físicamente e intentó huir, por lo que se le detuvo y se le llevó a la comandancia, de donde se le puso a disposición de la Fiscalía.

Tras establecerse su identificación, la tarde de este miércoles se le trasladó al Cerezo de Coatzacoalcos.

