Detienen a David Villalobos, líder de autodefensas en Veracruz puerto

El líder de Autodefensas Veracruz, David Villalobos, fue detenido la madrugada de este domingo 6 de diciembre.

Tras el arresto fue trasladado a la instalaciones del C-5i, en la ciudad de Boca del Río, en donde simpatizantes se manifiestan para que sea liberado.

Otro grupo de miembros de esa agrupación anunciaron el bloqueo de la autopista Veracruz-La Antigua, como medida de presión.

En un audio difundido por integrantes de Autodefensas Veracruz, se escucha a David Villalobos narrar que fue detenido al ingresar a la ciudad de Veracruz, cuando regresaba de los servicios funerarios de José Manuel Mireles, fundador y líder de autodefensas en Michoacán.

"Me detuvo una patrulla, los cuales revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el delegado quería platicar con nosotros, ellos se trajeron manejando mi carro, yo accedí, por darles la atención subirme es la patrulla y es la hora que estoy detenido desde hace tres horas, privado de a libertad", dice en parte del audio.

El Colegio de Abogados de la República Mexicana se sumó a la exigencia por su liberación, argumentando que la detención se llevó a cabo de forma ilegal.

David Villalobos encabeza grupos autodenominados como autodefensas en el puerto de Veracruz, además de mantener reuniones con otras agrupaciones similares en otros puntos del estado.

El Gobierno del Estado ha advertido en diversas ocasiones que grupos de personas armadas para hacer justicia por su propia mano, actuarían fuera de la Ley.

Durante su comparecencia por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseveró que se actuaría en contra de aquellos grupos de autodefesas que portaron armas sin licencias o atentaran en contra de la población.

ac