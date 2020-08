Detienen a alcalde suplente de Actopan

Xalapa, Ver.- El presidente municipal suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, transmitió en Facebook su detención por elementos ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción.

https://www.facebook.com/josealfredo.lopezcarreto/videos/311703940278996/?t=1

"Me están queriendo detener, señores, yo no sé qué es lo que está pasando; ellos me están queriendo detener y no sé qué es lo que quieren", refirió el alcalde suplente, grabando a los ministeriales que le tocaban los cristales de su camioneta.

Reiteró que no sabía lo que estaba pasando, pidiendo apoyo de sus seguidores y amigos luego de que los elementos le insistían a bajar de la unidad.

Apenas este martes ciudadanos del municipio se manifestaron afuera del Congreso del Estado, exigiendo que sea designado en el cargo que legalmente le corresponde, tras la revocación del alcalde titular, José Paulino Domínguez.

Los manifestantes tomaron el Palacio Legislativo y bloquearon los accesos, impidiendo la salida de personal y diputados que acudieron a la sesión de la Diputación Permanente por más de una hora.

El operativo de la Fiscalía se realizó en las inmediaciones de la colonia Jardines de Xalapa y el propio López Carreto difundió en su Facebook; trascendió que al negarse a bajar de la unidad fue trasladado a Las Trancas en una grúa.

Apenas en julio López Carreto tramitó un amparo contra una orden de aprehensión o detención de la Fiscalía General del Estado.

El panista promovió el recurso ante el juzgado primero de Distrito en la entidad, recibiendo la suspensión provisional.

Él había renunciado a fungir como alcalde suplente de Actopan, tras la revocación de mandato de José Paulino Domínguez aprobada por el Congreso del Estado el pasado 4 de marzo de 2020.

Sin embargo, posteriormente acusó presiones del Congreso del Estado para no asumir la presidencia municipal y llevó su caso a tribunales electorales.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió el Dictamen de Punto de Acuerdo del Congreso del Estado que revoca el mandato del expresidente municipal de Actopan José Paulino Domínguez Sánchez y la Síndica presa, Jazmín Palmeros.