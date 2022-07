Detienen a acusado de matar a niño en Orizaba

XALAPA, VER.- Autoridades estatales de Veracruz confirmaron que Luis Ángel N fue detenido este martes 5 de julio por el doble homicidio de una mujer y su hijo menor de edad.

Alan, de 12 años, fue asesinado a golpes propinados con un pico en la cabeza. Primeras investigaciones reportaron que el lunes 4 de julio el menor intentó defender a su mamá de una golpiza propinada por su pareja sentimental.

El sujeto habría agredido a ambos en la unidad habitacional Canacintra, en donde al arribo de autoridades se confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales y la madre requirió ser hospitalizada por la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la aprehensión de Luis Ángel N a quien se le señala como el presunto autor del homicidio de Alan e intento de asesinato de la mujer de quien hasta ahora no se ha confirmado su identidad. El ahora detenido sería la persona que intentó darse a la fuga luego de agredir a Alan y su madre.

Detenido presunto responsable del homicidio de un menor y una mujer en Orizaba pic.twitter.com/YyJqlWL0Gh — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 5, 2022

ALAN YA HABÍA ACUDIDO AL DIF

En un video difundido por un medio local de las Altas Montañas de Veracruz, zona a la que pertenece Orizaba, se difundió que Alan fue encontrado en la calle pidiendo dinero.

En la grabación el menor es cuestionado por las razones para hacerlo y si era golpeado, a lo que contestó que sí.

Según la entrevista, Alan decía que era obligado por familiares a llevar una cuota diaria de 500 pesos, la cual si no cumplía recibía como castigo golpes propinados con un cable.

La persona que lo entrevista dice que el menor será llevado con autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) para ser atendido, lo cual, este lunes después de su asesinato, es confirmado por la institución.

Hugo Chahin Kuri, director del DIF Orizaba, dijo en entrevista para medio local que Alan sí había sido recibido en las instalaciones el 29 de mayo del 2022.

Tras la denuncia de presunta violencia familiar, Chanin narra que se cumplieron los protocolos de visitas y evaluaciones psicológicas, de las que se concluyó que "todo estaba en orden".

También se confirmó que la familia de Alan solo eran él y su madre; no había una figura paterna viviendo con ellos y el menor estaba registrado con ambos apellidos maternos.

Tras seis días de evaluaciones, se certificó que al niño no lo maltrataban y "que un albergue no era el lugar ideal para él", explicó Chanin Kuri, quien también declara que el "tercer implicado" y ahora detenido "nadie sabe quien es", pues no hay un parentesco directo.

El 3 de junio Alan fue regresado con su madre y un mes más tarde es ahora velado tras haber sido asesinado en su casa.





am