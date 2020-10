Desmienten a Encinas, 50% de los desaparecidos no son localizados

ORIZABA, VER.- La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos en la región Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, lamentó las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien señaló que casi el 50 por ciento de los desaparecidos logra ser localizado y con vida.

"Es una mentira, no se puede tapar el sol con un dedo. No sé de dónde sacaron esas cifras. A mí me gustaría que sacaran un desplegado de las personas que han sido dignamente entregadas o localizadas con vida, para que el sustento sea más creíble", expuso.

Señaló que los integrantes de los colectivos que se dedican a la localización de personas sabe que alguno de ellos haya tenido tantas localizaciones como las que da a conocer Encinas.

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba señaló que no puede haber desconocimiento de parte del subsecretario pues él ha participado en las mesas de trabajo, en el seguimiento de la ruta de construcción para la seguridad y la justicia, "pero de eso a que por defender su trabajo o al presidente salga a decir algo que no va, realmente me desmoralizó mucho y me desconcertó más que nada".

Mencionó que lamentablemente una vez más se ve la simulación en un gobierno, pues una cosa es el discurso y otra los hechos y por ejemplo se habla de que todo el apoyo para las víctimas y por las víctimas, pero se está echando abajo lo que se tardó años en construir.

Indicó con la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se da un paso atrás en vez de seguir avanzando.