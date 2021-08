Desfogue en campo petrolero provoca alarma en zona rural de Coatza

Coatzacoalcos, Ver.– Habitantes del ejido Guillermo Prieto de Coatzacoalcos, fueron sorprendidos por un estruendo que se originó en el campo petrolero “Brillante”, muy cerca de esta comunidad, por lo que las personas pensaron que se trataba de una fuga de gas y comenzaron a alarmarse, pero Protección Civil y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron que se trató de un desfogue en el pozo número seis.

Fue después del mediodía de este lunes, cuando los habitantes de este sector reportaron una explosión y olor a gas proveniente de este campo petrolero, donde desde hace varios meses se realizan trabajos de extracción de gas. Debido a que una hora antes se había registrado el sismo de 7.5 grados con epicentro en Oaxaca y que sacudió al sur de Veracruz, corrieron el rumor de una ruptura de la tubería.

“Nosotros acudimos y no había tal olor ni fuga de nada. Cuando llegamos si nos percatamos que había psicosis entre la población por eso fuimos a la zona del lugar y ahí el encargado de los trabajos nos explicó que es lo que ocurrió, incluso parraron los trabajos para evitar que preocupación de las personas creciera”, informó David Esponda Cruz, titular de Protección Civil en la ciudad.

Pemex confirmó que se trató de un desfogue al pozo brillante numero seis para inyectarles nitrógeno, provocando pequeñas explosiones en el quemador, lo cual aseguran es normal por el exceso de gas existente en el pozo en función.

Con ello, se descarta cualquier situación de riesgo para los pobladores de este sector y no habrá evacuación de las personas, como se especuló en redes sociales.

“Eso ocurre cada determinado tiempo y pues con el sismo todo se junto y la gente se alarmó. En este caso no hay fuga porque el gas que se produce se quema en el momento en el mechero, pero no hay riesgo de nada y no hay evacuación de nadie, es algo que queremos que la gente sepa y ya se lo indicamos al agente municipal para que se desmienta esa versión, porque nosotros nunca dimos una instrucción de evacuación”, afirmó Esponda Cruz.

Las autoridades municipales señalaron que pondrán atención en este tema y en próximas fechas buscaremos que se explique a los pobladores este tipo de operaciones que son comunes cada determinado tiempo.

