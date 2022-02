Desde Xalapa, surge Movimiento por la justicia contra Cuitláhuac

XALAPA, VER.- Ciudadanos, abogados, académicos y políticos de distintas afiliaciones partidistas anunciaron la creación del Movimiento por la Justicia, que tiene por objetivo la liberación de personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, y se posiciona en contra del gobierno de Veracruz.

El conjunto de veracruzanos se instaló en las escalinatas de la Catedral para hacer público el manifiesto que avala la creación de su movimiento social que busca dar la cara por Veracruz.

Se observó que el delito de ultrajes a la autoridad, y el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad atentan contra la libertad de los ciudadanos se convirtió en una herramienta de persecución y de presión.

"Nos unimos al movimiento porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que no hay nada más preciado que la libertad, y porque no podemos tolerar que sean los gobiernos los que violen el estado de derecho".

El grupo lo encabeza el senador Dante Delgado Rannauro, y acudieron la secretaria general del PAN y Senadora, Indira Rosales San Román, así como Julen Rementería del Puerto.

Del PRI asistió el diputado federal Pepe Yunes, Héctor Yunes Landa, los perredistas Yazmín Copete Zapot, entre otros.

El movimiento, se dijo, tiene por objetivo recuperar la libertad de José Manuel N, que fue encarcelado por órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como Rogelio N, Tito N, Yollí N, Tito N, Omar N, Adriana N, Cristal N, Miguel N, Verónica N Facundo N, Luz y Sergio N y mil 33 personas que están encarceladas sin pruebas.

En su discurso, el Senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro aseguró que el delito de ultrajes a la autoridad se usa para reprimir a los ciudadanos, pues mil 33 personas están en la cárcel sin pruebas, sin juicio, sin sentencia.

"Mil 33 vidas han sido truncadas, mil 33 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes, todo porque un gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad, con prisión preventiva, que no es otra cosa que un instrumento de represión".

De ese modo se mantiene a gente inocente en la cárcel, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la reforma fue aprobada por un "Congreso servil", y es ejecutada por jueces corruptos del poder judicial, que actúan por consigna.

"Son acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y que representan un atentado a la libertad, la justicia y la presunción de inocencia. No hay nada más bajo y ruin que el atentar contra la libertad de las personas", dijo el exgobernador que permaneció preso en el penal de Pacho Viejo en 1994.

El senador de Movimiento Ciudadano aseguró que tarde o temprano termina la impunidad y adelantó que todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de los inocentes van a tener que pagar su actuar, "irán a prisión".

Dante Delgado dijo que ante la soberbia y autoritarismo del poder estatal y la intransigencia y protección del gobierno federal, los ciudadanos no tienen otra opción más que iniciar un movimiento por la justicia, pues en este momento se atenta contra la libertad de todos.

"No estamos hablando de política, estamos hablando de libertad; no estamos hablando de política, estamos hablando de justicia; no estamos hablando de política, estamos hablando de mujeres y hombres encarcelados injustamente. Estamos hablando de Veracruz y Veracruz no se merece esto".