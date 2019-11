Descrédito y acusaciones de morenistas contra Sedesol

Xalapa, Ver.- A un año del inicio de la nueva gestión estatal, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz (Sedesol) ha sido señalada de no ejercer el presupuesto con celeridad e incluso de desviar recursos públicos para lograr fines electoreros en beneficio de un grupo al interior de Morena encabezado por el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

Las críticas también se deben a que el titular de la Secretaría, Guillermo Fernández Sánchez, ha admitido retrasos en la ejecución del presupuesto, provocando una serie de señalamientos de sus propios correligionarios en torno a la eficacia de la dependencia.

Es el caso de José Magdaleno Rosales Torres, diputado local por el distrito de Medellín, y uno de los primeros en criticar el trabajo de la Sedesol, al igual que el legislador José Andrés Castellanos Velázquez, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional del Congreso.

El 16 de octubre pasado ambos legisladores de la fracción morenista denunciaron ante los medios la promoción política de su compañera de bancada, Deysi Juan Antonio, por medio de los programas de la Sedesol.

La parlamentaria en cuestión es una de las aspirantes a la presidencia municipal de Acayucan, cabecera del distrito que representa en la 65 Legislatura.

"Se me hace el típico proselitismo para ´yo me cuelgo la medalla´; ´yo entrego los programas´ y no es así el tema. Ella (Deysi) quiere ser alcaldesa de Acayucan y ya anda haciendo campaña y no se vale, hay que tener respeto por las instituciones", criticó Castellanos Velázquez en alusión a su homóloga.

En ese entonces, el diputado advirtió con denunciar el uso proselitista de la Sedesol ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque hasta ahora no han formulado el recurso legal.

Castellanos Velázquez denunció la imposición de la dependencia a los beneficiarios de los programas "Mujeres Emprendedoras" y "Módulos hacia la suficiencia alimentaria" a modo de comprar insumos únicamente a los proveedores "palomeados" por la Secretaría de Desarrollo Social.

"En el lugar en donde pagan (los apoyos sociales) había una persona que ahí mismo les cobraba, le daban el pago al beneficiario pero ahí mismo tenían a un proveedor que les vendía los materiales que iban a necesitar para llevar a cabo su proyecto; cobraban y ahí mismo le depositaban el dinero a una cuenta Santander y de Bansefi", detalló en ese entonces el legislador.

Cuestionado por los medios acerca de las denuncias en su contra, Guillermo Fernández calificó de "mediáticas" tales acusaciones.

"Me dijeron que no hay nada, que es simplemente mediática la cuestión, yo esperaré los tiempos, soy muy respetuoso de los tiempos de la Ley", respondió, agregando que tales denuncias "carecen de fundamento"

Desde entonces la dependencia igual se vio involucrada en las malas prácticas de parte de servidores de un rango intermedio, pues el 19 de abril se confirmó la detención de un trabajador de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) por portar 216 mil pesos y 29 tarjetas de nómina cuya procedencia no pudo comprobar. El detenido recuperó su libertad, aunque continúa la indagatoria.

El 4 de mayo, Guillermo Fernández confirmó la existencia de reportes "extraoficiales" sobre servidores públicos de la Sedesol acusados de fraude y abuso de confianza por parte de militantes del Partido Morena, aunque admitió que contra los acusados no existen investigaciones o procedimientos administrativos al respecto, pese a esto se añaden otras irregularidades que sí han generado consecuencias legales.

PEORES CRÍTICAS PROVIENEN DE "ALIADOS"

Otro de los señalamientos contra Fernández Sánchez, el más importante hasta la fecha, se generó el pasado 19 de octubre del año en curso, durante la elección de delegados distritales.

En dicho proceso interno militantes de Morena, como el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe, acusaron directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de intervenir en el proceso interno para hacerse con el control del partido.

El legislador federal por el distrito de Papantla exigió públicamente la renuncia del secretario, aseverando que corrompió las elecciones a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con el supuesto uso de recursos públicos para beneficiar a los contendientes a la elección de las 200 delegaciones afines a su grupo político.

Secundado por Rosales Torres, los inconformes aseguraron que se presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Cisneros Burgos y Fernández Sánchez, quienes ante tales acusaciones fueron defendidos por el gobernador, Cuitláhuac García, al "no haber pruebas" contra ellos.

En medio de estos dimes y diretes, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, notificó vía telefónica a Jaime Humberto Pérez Bernabe que tenía abierto un proceso en su contra, al ser señalado por el secuestro de un militante del partido durante la elección de delegados.

Aunque el legislador federal acudió a las instalaciones del organismo autónomo a solicitar información, sabedor de que goza de fuero constitucional, la Fiscalía se negó a entregarle el expediente que se abrió en su contra, según acusó.

DILACIÓN EN EL GASTO

Otro tema causante de polémica es un posible subejercicio de los recursos en la Sedesol. El propio secretario, Guillermo Fernández, admitió una lentitud en la ejecución de los recursos de la dependencia: al 31 de agosto pasado, la Sedesol apenas registraba un avance de un 10 por ciento en el ejercicio de su presupuesto.

El servidor confió en mejorar los tiempos de inversión de la Secretaría, aunque apenas el 9 de noviembre de 2019, y a semanas del cierre administrativo, la Sedesol solo reportó un avance de un 20 por ciento del total de las partidas.

En entrevista ofrecida en dicha fecha, Guillermo Fernández nuevamente previó ejercer en menos de 45 días los 468 millones de pesos destinados por la federación para los programas sociales.

No descartó la alternativa de aplicar el último de los recursos en enero de 2020, ya que el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) da la facilidad de prolongar la erogación del dinero al mes de marzo del año entrante.

Dicha demora se confirma con los resultados del Segundo Informe del Gasto Público estatal, correspondiente al tercer trimestre de 2019.

En este se detecta un subejercicio de 75 mil millones de pesos en todo el gobierno de Veracruz, de esta cifra, mil 134 millones de pesos corresponden a un posible subejercicio en la Sedesol.

LOS CAMBIOS

Dada la dilación para aplicar los recursos, el 'fuego amigo' de los diputados de Morena, y la necesidad de reorientar la política de desarrollo, el Gobierno de Veracruz iniciaría el 2020 con el cambio de perfiles en la Sedesol.

Con lo anterior, Guillermo Fernández podría ser el próximo funcionario sustituido en el gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, tras la salida de Ernesto Pérez Astorga en Desarrollo Económico y Portuario y Leslie Mónica Garibo Puga de la Contraloría General.

En el caso de Guillermo Fernández, simpatizante de Morena y organizador de las consultas ciudadanas contra el gasoducto Emiliano Zapata-La Orduña; se perfila para reemplazarlo en el cargo el Diputado Local por Tuxpan y expresidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Manuel Pozos Castro.

Lo anterior luego de renunciar a la Mesa directiva de la LXV Legislatura, y no descartar "servir a Veracruz" desde otras funciones, comentario que hizo en la Tribuna del Congreso del Estado al inicio del primer período de Sesiones Ordinarias del segundo año de Trabajos.

ygr