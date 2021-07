Desconocen autoridades cifra de contagiados tras recibir vacuna covid

XALAPA, VER.- En Veracruz las autoridades no han hecho pública la cifra de personas vacunadas contra el covid-19 que terminan por contraer la enfermedad, tanto con desenlaces fatales como casos de hospitalización y ambulatorios.

Al respecto, la subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, dijo que a nivel estatal sólo se comparte la información al Gobierno Federal, aunque apuntó que los casos de contagios con antecedentes de haber sido vacunados son "comunes".

Añadió que dentro del estudio epidemiológico por enfermedad respiratoria se captura la variable o el antecedente de vacunación, así como el antecedente de viaje en caso de detectarse variantes.

"Aquí lo que quiero destacar es que justamente la vacuna previene la complicación y la defunción, o reduce los riesgos de hospitalización y de defunción (...), pero sí puede uno contraer la enfermedad y transmitirla", explicó.

La funcionaria estatal reiteró que entre más población sea vacunada serán más los contagios entre quienes ya recibieron la vacuna; sin embargo, los índices de defunción y hospitalizaciones no son los mismos que cuando no había vacuna.

"Es algo común tener en estos momentos casos y cada vez, entre más personas vacunadas tengamos va a haber más personas con covid y el antecedente. Es un dato que va aumentando conforme la vacunación se va dando".

Díaz del Castillo lamentó que la vacuna propicie el relajamiento de las medidas sanitarias, pues hay personas que piensas que tienen gripa y descartan el covid tras haber sido inoculados

"Mucho ojo ahí porque se realizan las pruebas y salen positivos a covid, entonces no hay que pensar que esta pandemia ya se terminó, no hay que desestimarla, no minimizar los síntomas respiratorios como el escurrimiento nasal o la fiebre y decir ´yo ya estoy vacunado´; la población puede ayudarnos con esa parte, cualquier síntoma respiratorio inmediatamente debes aislarte y tener un resguardo domiciliario aún con la vacunación", exhortó.





