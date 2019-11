Descartan que violador en serie ataque en el puerto

El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, negó que sea el mismo atacante el responsable de perpetrar las violaciones sexuales reportadas en este municipio.

Luego de que ya suman más de 10 casos los registrados en este lugar, el alcalde panista dijo que no existen indicios de que sea la misma persona o una banda criminal quienes han cometido estos actos.

Indicó que hasta ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha dado un informe sobre estos casos, pero que la información otorgada por elementos policiacos hacen suponer que no es la misma persona la responsable de estos hechos.

"No se trata de la misma persona quien está perpetrando estos estos crímenes, no hay no elementos para decir que es la misma persona", señaló.

Además, el edil aseguró que tras la última agresión sexual ocurrida este lunes en una casa abandonada de la colonia Playa Linda, el Ayuntamiento buscará cerrar todas las viviendas o edificios que estén en el mismo caso.

Dijo que reforzarán la seguridad en la zona y que además instalarán luminarias para mejorar la visibilidad en este sitio.

Yunes Márquez agregó que tras el ataque de este martes se presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

ygr