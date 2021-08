Descartadas sanciones a bañistas que vayan a playas durante cuarentena

Xalapa, Ver. - El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, negó que vayan a implantarse sanciones para quienes visiten las playas durante este periodo de aislamiento social para prevenir los contagios por coronavirus COVID-19.

El mandatario dijo que esto no es necesario, ya que la gente se ha resguardado en su casa. Subrayó que en este momento ir a la playa no es prioridad.

“Ir a la playa ahorita no es prioridad, no es algo vital, entonces no hacerlo”, dijo al asegurar que la gente sí ha atendido las recomendaciones.

Mencionó que la medida se tomó luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, declaró a México en la fase 2 de la pandemia.

“Se adelantaron acciones y ahora sí estas acciones son de auto restricción. Apelamos a que en México en estas situaciones nos sabemos unir, acuérdense que nos han pasado muchas cosas”.

El mandatario descartó intervenir en el caso de las manifestaciones, pero pidió no afectar el tráfico.