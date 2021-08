Descarta UV plagio de proyectos de candidatos a rector

XALAPA, VER.- Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (JGUV) aclararon que no se dejarán presionar de parte de quienes, sin sustento y veracidad, intentan desacreditar el proceso de selección de la Rectoría.

En un comunicado, los académicos desacreditaron que mediante una cuenta anónima de Facebook se acusó a los integrantes de la terna final de plagio de sus proyectos y propuestas planteadas en su Plan de Trabajo para el periodo 2021-2024.

El 23 de agosto se informó que, en la carrera para suceder a Sara Ladrón de Guevara, quedaron los académicos: Martín Gerardo Aguilar Sánchez y Héctor Francisco Coronel Brizio.

Los tres presentaron sus propuestas de trabajo en el canal de la UV, horas después se les señaló de "plagiar" las propuestas que presentaron para renovar a la máxima casa de estudios desde una cuenta de Facebook.

Ante ese hecho, los integrantes de la Junta aclararon que no se dejarán presionar, “en tiempos tan delicados para la estabilidad de los principios y de las instituciones, hace un llamado a la comunidad universitaria para que no dejarse provocar por comunicados anónimos y reitera que la JGUV no tomará en cuenta presiones de ninguna especie que pretendan determinar sus decisiones”.

Si bien se aclaró que se van a ponderar las opiniones de la comunidad universitaria desde el punto de vista cualitativo, tanto en función de las personas que las expresen como de sus argumentos, decidirán con independencia quién será el próximo rector de la UV