Desapariciones de mujeres son en contexto de violencia: Brenda Cerón

Cinco municipios del estado de Veracruz registran 42 por ciento del total de las desapariciones, aseguró Brenda Cerón Chagoya, encargada de despacho de la Comisión de Estatal Búsqueda de Veracruz (CEB).

En la lista están Xalapa (13 por ciento), Veracruz (12 por ciento), Coatzacoalcos ( cinco por ciento), Poza Rica (cinco por ciento), Córdoba (cuatro por ciento) y Martínez de la Torre (tres por ciento).

-Desde su creación ¿Cuántos reportes de desapariciones hay en la Comisión de Búsqueda?

"La Comisión se crea en el 2019 y a partir de esto tiene un registro histórico de 7 mil 262 casos reportados de personas desaparecidas o no localizadas en el territorio veracruzano (...), tenemos registros desde mil 978, pero la mayoría de nuestros registros van del 2010, el 70 por ciento de nuestra base es del 2010 a 2021", dijo Brenda Cerón.





-De esa cantidad, ¿Cuántos han sido localizados?

"De ese total de casos tenemos 40 por ciento en el total de la base que están localizados, más de 3 mil personas localizadas".





-¿Cuántas han sido mujeres?

"En la Comisión Estatal de Búsqueda de los 7 mil 262 casos de desaparición y no localización que se han reportado hasta el 30 de septiembre que tuvimos el corte de nuestra base del 2021, tenemos un total que más de la tercera parte de esta cifra son mujeres, estamos hablando de 2 mil 495 reportes de mujeres.

"De las mujeres que fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas la gran mayoría han sido localizadas, esto quiere decir que casi las dos terceras partes o el equivalente que serían mil 581 mujeres han sido localizadas".

Brenda Cerón comentó que de las 2 mil 495 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas 40 por ciento son adolescentes, con un rango desde los 12 a 17 años, comparado a los hombres que es de nueve por ciento en el mismo periodo de edad.





-¿Qué municipios tienen más reportes?

"Dentro del estado de Veracruz los cinco municipios donde se tienen más reportes en general de los casos son Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba y Martínez de la Torre".





-¿En qué contexto se dan estás desapariciones?

"Hemos determinado distintos motivos de las desapariciones. En el caso de las mujeres podemos hablar de que hay formas de violencia distinta en el contexto de la desaparición, podemos hablar de una posible desaparición forzada, pero esto lo tiene que determinar la Fiscalía, y también la desaparición por particulares. También está la que es asociada con la violencia o a experiencias de violencia de género en el hogar".

-¿En este año (2021) cuántos reportes por desapariciones hay?

"Lo que va del 2021 tenemos un aproximado de más de mil 800 personas localizadas con vida, de un por porcentaje de 2 mil 400 reportes, ha sido el año en el que más se ha tenido reporte y esto lo vamos guiando a que la comisión tiene más proyección en el estado. Ya la visibilizan como una parte de Gobierno, esto hace que cada año vayan incrementando los reportes que antes eran canalizados al Fiscalía".

Puntualizó que la tercera parte de la base de datos de las fichas de personas desaparecidas sucedió en el 2021.





-¿Cómo van los trabajos del Gobierno Estatal con los casos de desaparición?

"Ha sido un trabajo arduo el que se ha hecho. Es algo que no se había hecho en años e incluso no existía la Comisión Estatal de Búsqueda existía en papel, pero no existía materializada, era una atención que se daba de escritorio. Nosotros ahora tenemos una plantilla de 63 personas que están divididas por zona y que se atienden de manera inmediata".

Agregó que la inauguración del nuevo Unidad de Servicios Médicos Forenses (Semefo) en el municipio de Nogales, forma parte de compromiso que se tiene con las familias de personas desaparecidas.

"Sabemos que es un trabajo enorme, que tenemos una responsabilidad muy grande. Porque, si bien no solo es el tema de localizar a las personas desaparecidas, donde encontramos restos que no sabemos a quienes corresponde, pero también hay que llevar un trabajo coordinado con las instituciones para el tema de la identificación, pero se necesitaban estos espacios para que se puedan llevar acabo estos trabajos de identificación de manera ordenada, pero además continua y no tener que parar por falta de herramientas", dijo.





Dijo que en este año la CEB dará inicio a la creación de un panteón Forense, que será construido con recursos federales para que el estado cuente con la infraestructura para la localización de desaparecidos.

Cerón Chagoya mencionó que el actual gobierno dio un fondo de 80 millones a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), que estaba operando sin presupuesto.

Al igual que la CEB se le otorgó un presupuesto de más de 20 millones de pesos. En el primer año la Federación dio un presupuesto de 7 millones, en el segundo de 18 millones y actualmente se está trabajando con la misma cantidad, aseguró.

Por último, agregó que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense tendrá recursos de la Federación, para que de manera coordinada con las entidades federativas que tengan mayor número de personas desaparecidas puedan acceder a esta plataforma.

Este mecanismo tendrá expertos trabajando en diferentes áreas de la Fiscalía, para hacer un abordaje emergente de todos los casos de desapariciones que se tienen.