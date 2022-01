Desaparición de poderes en Veracruz sí se puede valorar: Damián Zepeda

El senador panista Damián Zepeda afirmó que hay posibilidades para considerar que en Veracruz se solicite la desaparición de poderes debido a que la situación política que se vive en el estado está fuera de control.

"Veracruz es de los estados en los cuales sí se podría valorar, y me estoy fijando muy bien en mis palabras, sí se puede valorar si se encuadra, la figura de desaparición de poderes, esa es mi opinión personal.

En mi opinión Veracruz está completamente fuera de control: un gobernador que no respeta la ley, un Congreso que ha sido copartícipe, por ejemplo, al destituir ilegalmente al anterior fiscal, y un poder judicial que ha sido cómplice de un actuar indebido por parte de un gobierno estatal, del ejecutivo", afirmó Zepeda.

De acuerdo con el senador, la situación no es nueva sino que tiene sus antecedentes y que considerando todos los factores sí hay forma de demostrar que los tres poderes están en una actuación indebida por lo que se debe analizar el caso.

También recalcó que el Ejecutivo del estado ha demostrado desprecio ante los contrapesos y medidas de control institucional como el Senado por lo que afirmó que está "fuera de control".

En términos legales, Zepeda cuestionó que se persiga a los opositores políticos y que se tenga una legislación que contempla los ultrajes a la autoridad; al respecto denunció la detención del aspirante al Comité Directivo Estatal del PAN y la detención del secretario técnico de la Jucopo.

El senador cuestionó que el gobierno federal haya defendido la actuación de Cuitláhuac García y afirmó que no se trata de una cuestión de filiación política sino de garantizar que los gobernantes tienen que cumplir la ley.

"Claro, ya salió Morena y el presidente López Obrador a defenderlo, pues mal hacen eh, porque me parece que este tipo de ejemplos de gobernantes no los debemos de permitir, sean del partido que sean, no es un tema partidista, es un tema de gobierno, no estamos en otras épocas donde los gobernantes hacían lo que quisieran, por eso precisamente yo creo en la revocación de mandato", concluyó Zepeda.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la creación de una comisión especial que investigue presuntas violaciones a Derechos Humanos en Veracruz luego de la detención de José Manuel del Río Virgen el pasado 23 de diciembre.

A lo largo de los trabajos de la comisión, algunas opiniones de los senadores han girado en torno a la posibilidad de solicitar la desaparición de poderes en el estado; ante esto, el gobernador Cuitláhuac García se manifestó con burlas y afirmó que la comisión era inválida.

Además, el Congreso estatal de Veracruz hizo llegar una solicitud al Senado de la República para conocer el acta de la sesión del Pleno en la que se aprobó la creación de la comisión que, entre otras cosas, ha documentado la falta de pruebas y violaciones al debido proceso en el caso de la detención de Del Río Virgen, acusado de homicidio.