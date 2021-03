"Desaparecieron" ahorros de 200 personas en caja popular de Atzalan

XALAPA, VER.- Hace seis años, al menos 200 pobladores de Altotonga, Martínez de la Torre y Atzalan invirtieron sus ahorros a la caja solidaria "El Azotal", en el municipio de Atzalan, con la promesa de obtener grandes intereses por su dinero, sin embargo, cuando quisieron retirar el dinero la caja aseguró que ya no había recurso.

Este lunes, los afectados se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada y bloquearon la avenida Juan de la Luz Enríquez para exigir que se les regrese el dinero, además de denunciar que el precandidato a diputación federal de Morena por el VII Distrito con cabecera en Martínez de la Torre, Juan Carlos Torres, fue partícipe de este fraude.

Rogelia Zavaleta Herrera señaló que son 30 millones de pesos los que actualmente reclaman su dinero, proveniente de envíos de sus familiares en Estados Unidos, pensiones para adultos mayores y otros apoyos sociales, que lograron juntar para hacerse de un ahorro.

"Juan Carlos Torres andaba en comunidades con bocina diciendo que depositáramos ahí porque nos iban a pagar los intereses, y nosotros por querer ahorrar confiamos en ellos. Nos recibieron varias veces y nos dijeron que se comprometían a recuperar el dinero, pero han pasado seis años y hasta ahorita no tenemos justicia".

Cuestionó que ahora Juan Carlos Torres pretenda un cargo de elección popular pues dijo que, si antes cometió fraude y afectó a adultos mayores, mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad, qué no hará con los recursos del pueblo.

"Queremos que nos hagan justicia, que lo investiguen para saber dónde está el dinero; él no debe tener un cargo porque si hizo eso con nosotros, con la gente pobre, con los adultos mayores, qué no hará cuando tenga un puesto. Si él gana ahorita se lleva a toda la clase de ratas que estuvieron con él y entonces ¿Cuál justicia? Él no se merece nada"", dijo.

Los afectados demandaron la intervención del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en este caso pues a pesar de que desde hace seis años presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha avanzado.

"Todo está igual, fuimos a ver y nadie nos da respuesta, ya fuimos a la Ciudad de México y. No ha habido respuesta, queremos que lo investiguen antes de que le den la candidatura, a él y a todos los que trabajaron con él".

Acusó que. aunque Juan Carlos Torres ha dicho que solo fue un trabajador de esa caja, él fue uno de los que firmaron un acuerdo para regresarles el dinero que durante años ahorraron los afectados.

"¿Si él no tuvo nada que ver por qué firmó? Yo no voy a firmar un papel sí sé que no tuve nada que ver porque es un compromiso. Si lo firmó es porque sabe que él tuvo que ver algo. No lo vamos a dejar llegar a ningún puesto y si dice que no nos debe nada, que venga a darnos la cara y que nos diga quién se llevó nuestro dinero".

