Desaparece alumna del Tec de Tierra Blanca

Una estudiante del quinto semestre de la carrera de Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Tierra Blanca desapareció durante la tarde de este sábado, según fue reportado en redes sociales.

Se trata de Gisela Concepción Córdova Mota, de 21 años de edad, cuyo último paradero se supo fue en el instituto, ya que su madre Fortunata Mota Rodríguez le marcó por teléfono cerca de las 7 de la noche y su hija le comentó que estaba por salir e ir a su casa.

La joven le dijo que al salir del instituto tomaría un taxi para llegar a su vivienda en el barrio de Torreón; sin embargo, pasadas las 11 de la noche sus familiares solicitaron apoyo para dar con su paradero.

"Mi hija es una niña quieta, de muy pocos amigos, es muy raro que ella haga esto de irse sin permiso, ella siempre la hemos educado a que nos avise si sale a otro lugar, es una niña noble y muy calmada", señaló Fortunata.

Gissela viste playera blanca con azul y el logo del instituto, pantalón de mezclilla color azul y tenis rojos, es de tez morena clara y tiene ojos grandes.

"No sé por qué no ha llegado a la casa, por eso más que nada me preocupa donde esté".

Para mayor información, sus familiares piden a la ciudadanía comunicarse a los números telefónicos 2741355312 y 2741062181.

