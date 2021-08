Desaparece albañil, su esposa asegura que la Fuerza Civil se lo llevó

Medellín de Bravo, Veracruz (La Silla Rota).- Una familia de la ciudad de Veracruz denunció que el joven Isaac Alejandro Rivera Pérez está desaparecido desde el miércoles 27 de marzo de este 2019, cuando salió a trabajar como albañil a Ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua, a unos 30 minutos del puerto jarocho.

“Hasta el día de hoy (jueves), no sé nada de él y me gustaría saber dónde está, no me dan razones de él y lo identifiqué, por medio del Facebook. Por medio de Face me di cuenta que aquí lo llevan, lleva un tatuaje con una cruz, que justamente es el tatuaje que tiene aquí en la mano y hasta ahorita no me dan razones de él”.