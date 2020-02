Desabasto de medicamentos abrió mercado clandestino: padres de niños con cáncer

Rosendo fue diagnosticado a la edad de 13 años con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea que afecta los glóbulos blancos, el más común durante la niñez, según indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el martirio para los padres de Rosendo apenas comenzaba, pues no solo tenían que luchar contra el cáncer que padece su hijo, sino también con el desabasto de medicamentos que se presentó en diversas ocasiones en el Hospital Pediátrico de Veracruz.

Lo anterior llevó a Cora de Jesús Rodríguez y su esposo a afrontar los costos abusivos que ostentan estas medicinas en los mercados negros.

Entre los medicamentos con mayor demanda se encuentra la Ciclofosfamida, cuyo precio regular es de 250 pesos, mientras que han llegado a comprarla en mil 500 pesos, la Vincristina su precio regular está en 200 pesos y en el mercado negro la venden en dos mil pesos.

Cora Rodríguez ha llegado a gastar entre cinco y seis mil pesos tan solo en medicamentos para unas cuantas dosis, con compradores que no dan garantía de las medicinas o expiden facturas.

VIVIR CON CÁNCER

Todo comenzó con una simple caída, después de eso empezaron los dolores en las piernas, cadera y fiebre, desconcertados empezaron a buscar opiniones médicas, pasaban los días y los padres de Rosendo Serrano Rodríguez no sabían que era lo que tenía.

"Lo llevamos al hospital a la Torre Pediátrica, estuvo alrededor de un mes internado por no saber qué es lo que tenía, decían que era Lyme, que era Lupus diferentes tipos de enfermedades, ignoraban que era la enfermedad que mi hijo tenía y día a día era nuestro sufrimiento porque nuestro hijo se consumía, perdió alrededor de 20 kilos en ese mes, y unas fiebres que no cedía para nada, los dolores tan intensos y no encontraban qué enfermedad era", comenta Cora Rodríguez en entrevista a La Silla Rota Veracruz.

Después de varios estudios de sangre y tras un análisis de aspiración de médula ósea el médico les dijo que su hijo padecía leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer más común en los niños.

TRES NIÑOS FALLECIERON POR RECAÍDAS

De octubre a diciembre de 2019, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) registró la muerte de tres niños por recaídas a causa de tumores cancerígenos y leucemia en el Hospital Pediátrico de Veracruz.

El desabasto de medicamentos oncológicos, los cobros excesivos en el mercado negro de medicinas y el dinero invertido en transportes son algunos retos que los padres de niños con cáncer tienen que enfrentar todos los días en el estado de Veracruz, afirmó Susana Lara García, presidenta de la agrupación.

Para las personas que no radican en el puerto de Veracruz la situación es más difícil, ya que se suman los gastos de trasporte, comida y hospedaje, AMANC Veracruz ayuda a estas personas a costear estos gastos, actualmente esta asociación tiene 92 niños de los 212 municipios de la zona norte y sur del estado.

Lara García, presidenta de esta asociación, señaló que el 2019 cerró con seis decesos de niños enfermos con cáncer que eran atendidos en el Hospital Pediátrico.

VERACRUZ, EL TERCERO CON MÁS QUEJAS

Entre protestas y manifestaciones por la falta de medicamentos es como vivieron la mayor parte del 2019 los padres de niños con cáncer.

En ese mismo año Veracruz se colocó en el tercer lugar con más quejas por falta de medicamentos según el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de medicamentos antirretrovirales ARV (SALVAR).

Entre el desabasto estaban los medicamentos oncológicos, esto causó la movilización de decenas padres, quienes se vieron en la necesidad de manifestarse para exigir al gobierno de Cuitláhuac García la compra de estas medicinas y la adquisición de una campana oncológica.

Esto los ha llevado a buscar la manera de adquirir dichas medicinas en diferentes ciudades y algunos incluso se ven en la necesidad de comprarlos en los mercados negros pagando tres veces más de lo que valen.

ygr