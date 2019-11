Derrame de hidrocarburo enferma a familias de Las Choapas

Por las noches y madrugadas, los hogares de las colonias Agraria, Barrio de Las Flores y la Reforma, sufren los estragos del derrame de crudo en el arroyo "El Control", debido a que el olor a hidrocarburo es insoportable y genera problemas en la salud de niños y personas de la tercera edad, reclamó un grupo de vecinos que protestaron contra Petróleos Mexicanos (Pemex).

ANCIANOS, NIÑOS, MUJERES...

"Ya no podemos seguir así, el viento lleva todo el olor del crudo a las casas. Tenemos personas enfermas, mujeres embarazadas, niños, y todo eso nos perjudica. Pemex lleva días con ese derrame y no se apuran a limpiar. Qué están esperando que lleguen más lluvias o qué pasa", reclamó la presidenta de la colonia Agraria, Fátima Soto Petit, quien llegó al lugar del derrame, acompañada por vecinos de ese sector que se quejan de dolor de cabeza y náuseas.

Reunidos a un lado del puente El Control III, de la calle Adolfo López Mateos, mejor conocida como ´La Brecha´, exigieron que si Pemex no puede la limpieza, entonces que contrate gente externa, pero que agilicen el saneamiento del arroyo, toda vez que están afectando la salud de mucha gente. Tan sólo la colonia Agraria se compone de más de mil familias, afirmó la dirigente del sector.

REALIZAN TRABAJOS LENTOS obreros de Pemex en la limpieza del arroyo El Control.

Los vecinos afectados manifestaron que no es la primera vez que Pemex contamina y causa daños al arroyo "El Control", además perjudica la salud de los habitantes aledaños a este canal, porque el olor se impregna dentro de las viviendas y les genera mareos, dolor de cabeza y síntomas de vómito.

"Tanto daño que ha causado Pemex y siempre dice que son actos vandálicos, pero sus ductos ya son viejos; si tienen antecedentes de que les vandalizan los ductos, entonces por qué sus agentes de seguridad no cuidan esa parte, se supone que para eso están", reclamó el ama de casa, Argelia Sánchez, una de las afectadas del sector Agraria.

Asimismo, Fátima Soto Petit, consideró justo que Pemex repare el daño causado durante años con sus constantes derrames, porque siempre contaminan el arroyo y nunca aportan nada para la colonia Agraria, de tal forma que ya es necesario que invierta en un parquecito infantil o que rehabilite y ponga en operación el que ya tienen, justo al lado del puente de la calle ´la brecha´.

TRABAJOS INCORRECTOS DE PEMEX

Por su parte, el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, detectó que el lirio acuático y la maleza que extraen impregnados de aceite, lo coloca Pemex en grandes cúmulos pero sobre la tierra, cuando tenían que haberlo puesto sobre hule o nylon para retener el crudo; sin embargo, como no lo hicieron, el aceite que escurre se regresa de nuevo hacia el arroyo y si llueve será peor la situación.

El funcionario municipal urgió a Petróleos Mexicanos a que realice trabajos bien hechos, porque lo que está haciendo es incorrecto. La gente se queja del fuerte olor a crudo, pero también el lirio acuático que lleva días afuera del arroyo está en descomposición y el viento lleva esa pestilencia hacia los hogares, denunció.

"Yo no estoy en contra de los trabajadores, ellos como todos, reciben una orden de sus superiores y hay una logística que no está bien elaborada, pero el personal viene y no realiza el trabajo porque dicen que no han recibido instrucciones de lo que son sus altos mandos.

"Qué nos preocupa, nos preocupa que el aceite sigue impregnado en el arroyo, ya se ha recuperado un poco, pero en el punto de la fuga sigue existiendo emanación de crudo, el problema es que viene la entrada del Frente Frío número 12 y los pronósticos nos indican que va a estacionarse en esta región y habrá lluvias fuertes, eso pudiera ocasionarnos de que las fuertes corrientes nos haga que el nivel del arroyo suba y pueda rebosar lo que son las barreras y cordones y nos ocasionará un mayor problema; afectará más colonias y llegará al río", advirtió el director de Protección Civil.

ENFERMA PERSONAL DE ECOLOGÍA

Por su parte, la directora de Ecología Municipal, Ana María de la Cruz Jiménez, manifestó que ellos se percataron por sí mismo sobre el derrame de crudo, ya que laboran en la extracción del lirio acuático. De repente, comenzaron a ver manchas de crudo sobre el agua y el lirio también estaba impregnado.

De estos hechos dieron parte, porque no era normal que escurriera aceite sobre el arroyo, pero ya habían pasado al menos cuatro días cuando se percataron que se trataba de una fuga de crudo.

Consideró necesario que Pemex tome cartas en el asunto y contrate el personal que sea necesario para la limpieza inmediata del canal, toda vez que sí está causando estragos en el medio ambiente y en la salud de los ciudadanos.

En su caso, dijo que su personal ya presenta problemas en la garganta, dolores de cabeza y náuseas, por lo que recibieron las indicaciones superiores de sacar su lancha y retirarse de esa área, para continuar con la limpieza del arroyo por el lado del Barrio Tepito, donde hay otro taponamiento de lirio acuático.

ORDENAN RETIRO de personal de Ecología; Protección Civil los auxilió para llevarse lancha y motor.

La funcionaria municipal, advirtió que las lluvias pronosticadas corren el riesgo de agravar el problema y causar que la mancha de crudo llegue hasta el río Tancochapa.

Miguel Pérez, uno de los trabajadores de Ecología, dijo que presentan enrojecimiento de la piel, pérdida de vello corporal y náuseas, por los nueve días que llevaban no sólo inhalando sino en contacto físico con el hidrocarburo, por lo que este martes el Ayuntamiento determinó retirarlos de esa zona, en la colonia Agraria.

PEMEX CONTRA LA PRENSA

La presencia de medios informativos que cubren la contaminación causada por Pemex en el arroyo El Control, incomoda a mandos medios de la empresa responsable del derrame, quienes exigen no tomar fotografías y advierten con "echar a los agentes especiales" sobre los comunicadores.

Una de las responsables de la brigada de Pemex, vestida de civil y no con uniforme oficial, reclamó el por qué se le toman gráficas, y advirtió con presenciar denuncia penal si se le difundía. A raíz de la presión ejercida por vecinos y funcionarios municipales contra Pemex, la tarde de este martes, llegó más personal de la empresa para agilizar los trabajos de recuperación del crudo, además de apoyarse con una pipa de la empresa Comercial en Fletes México (CFM).

Presencia MX / La Silla Rota Veracruz