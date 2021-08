Denuncias de acoso en Veracruz derivan en primera detención contra funcionario

“Me ha seguido a mi domicilio, he cambiado de domicilio porque me perseguía, me mandaba llamar a su cubículo, me jalaba del brazo, me obligada a escribir cosas que no quería bajo la amenaza de que el gobernador es su amigo (...). Me obligaba a escribir que cuándo nos íbamos a ver, que le hiciera propuestas indecorosas por escrito, me da pena decirlo, me decía ‘no te levantas hasta que lo hagas’ y no soy la única compañera que ha sufrido esto”