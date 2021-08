Denuncian golpiza a alumno de telesecundaria en Papantla

Usuarios de redes sociales denunciaron la golpiza que propinaron jóvenes dentro de una escuela a un estudiante de secundaria en este Papantla, ya que dijeron no es la primera vez que ocurre.

La imagen del menor fue compartida en redes sociales, y se señala la agresión hacia el menor de edad por parte de dos jóvenes que no solamente lo golpearon mientras se encontraban la interior de la escuela, sino que continuaron golpeándolo en la vía pública.

El estudiante de la telesecundaria "Cuitláhuac", fue agredido mientras se encontraba en el interior del plantel, ubicado en la calle Caracol de la colonia Manantiales.

Aparentemente la agresión continuó en la calle cuando esto fue observado por una persona que intentó ayudar al menor de edad, y fue entonces cuando sus agresores salieron corriendo.

"Este es un vecino se llama Carlos David Olmedo de primero "A" de la telesecundaria Cuitláhuac, fue agredido varias veces por Israel Santellez dentro de la escuela y hoy lo siguió hasta casi llegar a su casa y lo aventó y se pegó con el filo de la banqueta y lo seguía golpeando, yo cuando me di cuenta bajé y el agresor corrió junto con otros que venían con él y todavía un tal Zepeta lo amenazó diciendo que si le decía a su abuelita le iba a ir peor. Como hay tanta maldad en los jóvenes de hoy, me dio tanto coraje no haber podido llegar a tiempo espero que le hagan caso a la abuelita de mi vecino en la escuela porque no vaya a pasar otra desgracia espero que lo puedan compartir, se los agradeceré", señala el mensaje.

Personas que han comentado la publicación aseguran que no es la primera vez que los jóvenes golpean a alumnos de ese plantel, por lo cual exigieron la intervención de las autoridades.

