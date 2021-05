Denuncian al Gobierno de Fernando Yunes por no reintegrar 10 mdp

La familia Yunes mantiene abiertas investigaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado. Ahora el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) procedió contra el Gobierno de Fernando Yunes Márquez en el puerto de Veracruz.

El organismo fiscalizador bajo el mando de Delia González Cobos procedió ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado por un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 887. 07 pesos en la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento jarocho.

Esta información se da a conocer luego de que la FGR confirmó que reabrió una investigación en contra del exgobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, por presunto enriquecimiento ilícito.

Igualmente se confirmó otra denuncia en contra del munícipe Fernando Yunes Márquez ante la misma instancia, aunque ésta fue interpuesta por Mauro Jorge Mora Pavón, quien acusa que se otorgó de manera irregular una constancia de domicilio a Miguel Ángel Yunes Márquez para que pudiera comprobar su residencia en la ciudad portuaria y con ello poder competir por la alcaldía en el actual proceso electoral.

VERACRUZ PUERTO NO REINTEGRÓ RECURSOS A LA TESOFE

El Ofis procedió por un presunto daño patrimonial de 10 millones 339 mil 887. 07 pesos en la Cuenta Pública 2018 del Ayuntamiento de Veracruz puerto.

De acuerdo con el oficio OFS/DGAJ/11501/12/2020, el órgano fiscalizador resalta la probable responsabilidad del alcalde, así como de la Síndica Municipal, Alma Aida Lamadrid; la regidora de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Xochilt Nathalie Arzaba Hernández; la Tesorera Municipal, Rosario Ruíz Lagunes; el titular del Órgano de Control Interno, David de Jesús Ávila y el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Luis Román Campa.

"(...) por la realización de conductas violatorias al marco legal vigente, en virtud de que los servidores públicos del Ayuntamiento de Veracruz".

Concretamente se establece que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2018 ni aplicados al 31 de marzo de 2019, provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos.

"(...) conducta de la cual se desprende un daño patrimonial por un importe total de 10 millones 339 mil 877.07 pesos", según la observación FM-193/2018/013-DAÑ, el cual no ha sido solventado.

GOBERNADOR PREFIERE NO HABLAR SOBRE EL TEMA

Cuestionado este lunes sobre la denuncia que interpuso Orfis contra el Gobierno de Veracruz, el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García, dijo que el Ayuntamiento tiene tiempo para poder solventar estas observaciones y que no opinaría sobre ello debido a la veda electoral.

"Ahí ya no puedo opinar porque se mete otra vez el tema electoral; es un órgano autónomo, no tiene que entregar cuentas al Poder Ejecutivo sino al Legislativo. Hay una observación, pero al año que le toca la recomponen porque todos los municipios y los que entregamos cuentas tenemos el derecho de volver a argumentar sobre las observaciones, cuál fue la razón de esas faltas de claridad, de dónde se aplicaron los recursos, me ha pasado a mí con los mil 400 millones de pesos de observaciones en Salud, y ya se solventaron todas", aseguró.

No obstante, negó que su Gobierno use los órganos autónomos para perseguir a sus adversarios jurídicos y acusó a quienes lo señalan de ello de buscar atención de los medios de comunicación.

"No vamos a utilizar los órganos ni las competencias del Gobierno en contra d nadie, si alguien alega eso es que está queriendo elevar la atención que tiene mediáticamente y está en su derecho, son formas de proceder de cada quien, que los juzgue la misma ciudadanía (...)